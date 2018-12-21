Traffico Roma del 21-12-2018 ore 11 | 30

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 9:50 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, LA CIRCOLAZIONE STA MIGLIORANDO MA RIMANGONO RALLENTAMENTI E CODE: SULLA CARREGGIATA INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E VIA NOMENTANANA; MENTRE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA PONTINA. VERSO IL CENTRO: SU VIA CASSIA, SI RALLENTA DAL GRA SINO A VIA ...
Traffico Roma del 21-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 9:50 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, LA CIRCOLAZIONE STA MIGLIORANDO MA RIMANGONO RALLENTAMENTI E CODE: SULLA CARREGGIATA INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E VIA NOMENTANANA; MENTRE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA PONTINA. VERSO IL CENTRO: SU VIA CASSIA, SI RALLENTA DAL GRA SINO A VIA ...
Traffico Roma del 21-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA VIA TUSCOLANA SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DI TOR BELLA MONACA. RIPERCUSSIONI: SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, A PARTIRE DA TORRENOVA E SU VIA TUSCOLANA, IN DIREZIONE CENTRO, DA ...
Traffico Roma del 21-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AL MOMENTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA, TRA LA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA E POI SI STA IN CODA, PER UN INCIDENTE DALL’AREA DI SERVIZIO CASILINA ALLO SVINCOLO DI VIA TUSCOLANA. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, LUNGO LA ...
Traffico Roma del 21-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AL MOMENTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA, TRA LA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA E POI SI STA IN CODA, PER UN INCIDENTE DALL’AREA DI SERVIZIO CASILINA ALLO SVINCOLO DI VIA TUSCOLANA. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, LUNGO LA ...
Traffico Roma del 21-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 7:50 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AL MOMENTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA, TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA E POI SI STA IN CODA, PER UN INCIDENTE DA VIA CASILINA ALLO SVINCOLO DI VIA TUSCOLANA. RIPERCUSSIONI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DA VIA APPIA E ...
Traffico Roma del 21-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DI RALLENTA, AL MOMENTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA L’ALLACCIAMENTO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD E LO SVINCOLO DI VIA APPIA. IN ENTRATA IN CITTA’ PRIMI DISAGI SULLE VIE D’INGRESSO. SI RALLENTA A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: LUNGO VIA AURELIA, FINO ...
Traffico Roma del 20-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 19:50 ec DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA PER INCIDENTE TRA CASSIA E SALARIA , PIù AVANTI RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E LO SV PER LA A24 E TRA Roma SUD E APPIA FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Traffico Roma del 20-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 ec DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA NOMENTANA – PRENESTINA E APPIA, MA ANCHE TRA LAURENTINA E AURELIA;RALLENTAMETI ANCHE SULLA ESTERNA TRA LO SV DI FIUMICINO E Roma SUD E TRA PRENESTINA E NOMENTANA FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO ...
Traffico Roma del 20-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico MOLTO INTENSO IN USCITA DALLA CAPITALE. SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, IN CAREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI DALLA TRIONFALE ALLO SVINCOLO ...
Traffico Roma del 20-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico MOLTO INTENSO IN USCITA DALLA CAPITALE. SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, IN CAREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI DALLA TRIONFALE ALLO SVINCOLO ...
Traffico Roma del 20-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 17:50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE IN CITTÀ PROVOCA CODE IN QUESTE ORE SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA BRUXELLES MOLTO Traffico IN USCITA DALLA CITTA’ , IN CODA SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE – NOMENTANA- PRENESTINA E APPIA; ...
Traffico Roma del 20-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE IN CITTÀ PROVOCA CODE IN QUESTE ORE SU VIALE DI TOR DI QUINTO PER INCIDENTE ALTEZZA DI VIA FORNACI DI TOR DI QUINTO MOLTO Traffico IN USCITA DALLA CITTA’ , IN CODA SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE ...
Traffico Roma del 20-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 16:50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE IN CITTÀ PROVOCA CODE IN QUESTE ORE SU VIALE DI TOR DI QUINTO PER INCIDENTE ALTEZZA DI VIA FORNACI DI TOR DI QUINTO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DA TRIONFALE ALLA PRENESTINA E TRA Roma SUD E L’APPIA; LUNGHE CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA ...
Caos Roma - i bus turistici assediano piazza Venezia : Traffico in tilt per ore : Le diverse decine di bus turistici che hanno invaso questa mattina piazza Venezia e il Campidoglio, bloccando l'intero centro della Capitale, hanno lasciato le piazze e la viabilità sta...
Traffico Roma del 21-12-2018 ore 11 | 30
VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 21-12-2018 ore 11:30 (Di venerdì 21 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO E RALLENTATO: SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DEL MARE E VIA TUSCOLANA E LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO E PROSEGUENDO TRA LA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA SULLA TANGENZIALE EST SI STA IN CODA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO ALL’ALTEZZA DI VIA SALARIA E NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTO ALLA A24 Roma- TERAMO E POI DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. VERSO SAN GIOVANNI SI STA IN CODA ANCHE SU VIA CILICIA E LUNGO VIA APPIA, TRA LE STAZIONE METRO COLLI ALBANI E FURIO CAMILLO. IN CENTRO SI STA IN CODA SUI LUNGOTEVERE TOR DE’ CENCI E POI ALTOVITI-TOR DI NONA-MARZIO. SU VIA DI BOCCEA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA FORTE BOCCEA E ...
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matteosalvinimi : 62 arresti in queste ore fra Napoli, Palermo e Roma per mafia, frode e traffico di droga. GRAZIE ai Carabinieri, s… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Impruneta (Km 295) e A1 Svincolo Incisa… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2018 ore 11:30', su #spreaker… -
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