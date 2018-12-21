Traffico Roma del 21-12-2018 ore 07 | 30

Traffico Roma del 20-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 19:50 ec DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA PER INCIDENTE TRA CASSIA E SALARIA , PIù AVANTI RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E LO SV PER LA A24 E TRA Roma SUD E APPIA FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Traffico Roma del 20-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 ec DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA NOMENTANA – PRENESTINA E APPIA, MA ANCHE TRA LAURENTINA E AURELIA;RALLENTAMETI ANCHE SULLA ESTERNA TRA LO SV DI FIUMICINO E Roma SUD E TRA PRENESTINA E NOMENTANA FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO ...
Traffico Roma del 20-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico MOLTO INTENSO IN USCITA DALLA CAPITALE. SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, IN CAREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI DALLA TRIONFALE ALLO SVINCOLO ...
Traffico Roma del 20-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico MOLTO INTENSO IN USCITA DALLA CAPITALE. SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, IN CAREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI DALLA TRIONFALE ALLO SVINCOLO ...
Traffico Roma del 20-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 17:50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE IN CITTÀ PROVOCA CODE IN QUESTE ORE SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA BRUXELLES MOLTO Traffico IN USCITA DALLA CITTA’ , IN CODA SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE – NOMENTANA- PRENESTINA E APPIA; ...
Traffico Roma del 20-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE IN CITTÀ PROVOCA CODE IN QUESTE ORE SU VIALE DI TOR DI QUINTO PER INCIDENTE ALTEZZA DI VIA FORNACI DI TOR DI QUINTO MOLTO Traffico IN USCITA DALLA CITTA’ , IN CODA SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE ...
Traffico Roma del 20-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 16:50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE IN CITTÀ PROVOCA CODE IN QUESTE ORE SU VIALE DI TOR DI QUINTO PER INCIDENTE ALTEZZA DI VIA FORNACI DI TOR DI QUINTO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DA TRIONFALE ALLA PRENESTINA E TRA Roma SUD E L’APPIA; LUNGHE CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA ...
Caos Roma - i bus turistici assediano piazza Venezia : Traffico in tilt per ore : Le diverse decine di bus turistici che hanno invaso questa mattina piazza Venezia e il Campidoglio, bloccando l'intero centro della Capitale, hanno lasciato le piazze e la viabilità sta...
Traffico Roma del 20-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 ec DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MOLTO TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA ANCHE PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA POI ANCORA SUL RACCORDO SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE DA Roma NORD ALLO SV DELLA A24 Traffico CON RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA ...
Traffico Roma del 20-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 ec DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MOLTO TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA ANCHE PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA POI ANCORA SUL RACCORDO SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE DA Roma NORD ALLO SV DELLA A24 Traffico CON RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA ...
Traffico Roma del 20-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE ANCORA RALLENTATA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA: TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA; MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA: TRA LA CASSIA VEIENTANA (CASSIA BIS) E CASTEL GIUBILEO. Traffico INTENSO E RALLENTATO ANCORA ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO E ...
Traffico Roma del 20-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE ANCORA RALLENTATA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA: TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA; MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA: TRA LA CASSIA VEIENTANA (CASSIA BIS) E CASTEL GIUBILEO. Traffico INTENSO E RALLENTATO ANCORA ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO E ...
Traffico Roma del 20-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LA CIRCOLAZIONE SI STA NORMALIZZANDO MA E’ ANCORA RALLENTATA: LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA; MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA: A TRATTI TRA VIA DEL MARE E CASTEL GIUBILEO. Traffico MOLTO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO CON CODE VERSO SAN ...
Caos Roma - assedio dei bus turistici a piazza Venezia : Traffico paralizzato : Numerosi bus turistici fermi in piazza Venezia per protestare contro il nuovo regolamento comunale che vieta loro l'accesso nel centro storico a partire del 2019. La protesta ha causato la...
Traffico Roma del 20-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LA CIRCOLAZIONE SI STA NORMALIZZANDO MA E’ ANCORA RALLENTATA: LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA; MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA: A TRATTI TRA VIA DEL MARE E CASTEL GIUBILEO. Traffico MOLTO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO CON CODE VERSO SAN ...
Traffico Roma del 21-12-2018 ore 07 | 30
VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 21-12-2018 ore 07:30 (Di venerdì 21 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DI RALLENTA, AL MOMENTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA L’ALLACCIAMENTO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD E LO SVINCOLO DI VIA APPIA. IN ENTRATA IN CITTA’ PRIMI DISAGI SULLE VIE D’INGRESSO. SI RALLENTA A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: LUNGO VIA AURELIA, FINO A VIA AURELIA ANTICA, SU VIA CASSIA, SINO A VIA DI GROTTAROSSA, SULLA VIA FLAMINIA, FINO AL BIVIO PER VIALE DI TOR DI QUINTO. SULLA VIA SALARIA, INVECE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE. Traffico GIA’ INTENSO E RALLENTATO POI: LUNGO LA VIA TIBURTINA, DAL GRA A REBIBBIA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, DA VIA FILIPPO FIORENTINI SINO ALL’ALLACCIAMENTO ALLA TANGENZIALE EST, SULLA VIA APPIA, DAL GRA A VIA DELLE CAPANNELLE E SU VIA ...
romadailynews
matteosalvinimi : 62 arresti in queste ore fra Napoli, Palermo e Roma per mafia, frode e traffico di droga. GRAZIE ai Carabinieri, s… - TrafficoA : Firenze - Coda A1 Bologna-Roma Coda in uscita a Firenze sud provenendo da Bologna per traffico intenso. - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 21-12-2018 ore 07:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
Clicca qui e commenta questo post!