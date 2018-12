Tracce di latte e allergeni | richiamato il dolce di Natale al cioccolato vegano di Despar

Astronomia : trovate le Tracce della collisione tra la Via Lattea e la galassia gigante Gaia-Encelado : Un team dell’Università di Groninga, guidato dall’astronoma Amina Helmi ha trovata le tracce della collisione verificatasi 10 miliardi di anni fa tra la Via Lattea e la galassia gigante Gaia-Encelado: le stelle di quest’ultima – spiegano gli esperti su Nature – brillano ancora nell’alone della nostra galassia. Galassie come la Via Lattea sarebbero infatti il frutto di collisioni con altre oggetti celesti: gli ...