Tim | scintille Vivendi-Conti Battaglia finale rinviata al cda di gennaio

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Nessuna sorpresa: in casa Tim è tutto rinviato al 2019. Come da pronostico, il cda odierno in corso d'Italia si è concluso in maniera interlocutoria e la resa dei-Elliott avrà il suo prossimo campo dinel board del 14. Ma la tensione tra i due contender, e anche questa non è una novità, rimane altissima. La riunione di venerdì 21 dicembre era stata convocata su richiesta del socio francese, che punta alla revoca di cinque consiglieri indicati da Elliott (il presidente Fulvio, Alfredo Altavilla, Massimo Ferrari, Dante Roscini e Paola Giannotti de Ponti). Per sostituirli,ha proposto i volti di Flavia Mazzarella, Franco Bernabè, Gabriele Galateri di Genola, Rob van der Valk e Francesco Vatalaro. Si tratta di membri "tutti indipendenti, con forti competenze ed esperienze consolidate". ...