Terremoto | scossa di magnitudo 3 6 tra Umbria e Marche

Marche : scossa di Terremoto avvertita tra Urbino - Arezzo e Perugia - dati INGV (21 dicembre 2018) : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 21 dicembre 2018, esattamente alle 18.50, sull'Appennino centrale tra Marche e Umbria. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Terremoto - paura al Centro/Nord nel giorno del Solstizio d’Inverno : forte scossa tra Marche e Romagna - avvertita anche in Umbria e Toscana [LIVE] : paura al Centro/Nord Italia nel pomeriggio del Solstizio d’Inverno: pochi minuti fa, precisamente alle 18:50, una scossa di Terremoto di magnitudo stimata preliminarmente 4.0 dall’INGV, ha scosso l’area settentrionale della Provincia di Pesaro e Urbino, vicino al confine con l’Emilia Romagna e con San Marino. La scossa è stata avvertita anche nelle zone interne della Toscana e nell’Umbria settentrionale. Al momento ...

Terremoto violento di magnitudo 6.1 sulla Ring of Fire - scossa distintamente avvertita : Non solo le acque che circondano l'Italia, anche il resto del mondo è interessato, nella seconda decade del mese di dicembre 2018, da scosse di Terremoto rilevanti e potenzialmente pericolose. Accanto al sisma che ha colpito la penisola della Kamchatka in Russia,...

Scossa di Terremoto magnitudo 6.1 in Papua Nuova Guinea : Un terremoto magnitudo Mwp 6.1 si è verificato in Papua Nuova Guinea alle 07:33:57 ora italiana (17:33:57 ora locale) ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.1 in Papua Nuova Guinea sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di Terremoto tra Messina e le Isole Eolie [DATI e MAPPE]

Russia : fortissima scossa di Terremoto a largo della Kamchatka - lanciato allarme tsunami : Una potente scossa di terremoto è stata registrata oggi 20 dicembre 2018, esattamente alle 18.01 italiane (05.01 del 21 dicembre all'epicentro), sull'estrema Russia orientale, a largo...

Terremoto in Turchia : scossa magnitudo 4.4 - nessun danno : Un Terremoto magnitudo 4.4 è stato registrato oggi alle 06:34 UTC a 5 km ovest-sudovest da Kocadere, nel nordovest della Turchia (dati USGS), ed è stata avvertita anche in alcune zone di Istanbul. Non vengono riportati danni a persone o cose, secondo quanto riferito dalla prefettura locale. L’evento si è verificato lungo la faglia nord-anatolica. L'articolo Terremoto in Turchia: scossa magnitudo 4.4, nessun danno sembra essere il primo su ...

Terremoto - forte scossa nel Peloponneso avvertita anche nel Sud Italia : È stato avvertito anche nel sud Italia il Terremoto che è stato registrato sulla costa occidentale del Peloponneso, alle 20.35. L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 5.0 a profondità di venti chilometri.