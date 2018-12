Tennis – Murray ‘cambia le regole’! Coach in campo e nuova gestione del MTO | ecco la

sportfair

: La proposta di Andy Murray:'Coaching avversario durante i medical time out' - TennisWorldit : La proposta di Andy Murray:'Coaching avversario durante i medical time out' - markgrika : RT @SuperTennisTv: Sfida di hula hoop tra mamma e figlio! #tennis @JudyMurray @andy_murray - Annamcamilloni : RT @SuperTennisTv: Sfida di hula hoop tra mamma e figlio! #tennis @JudyMurray @andy_murray -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Andypropone dei cambiamenti interessanti riguardanti la regola del MTO:ine forfait del servizio dell’avversario Costretto ad un 2018 passato più in infermeria che in, e anche per questo avaro di gioie e soddisfazioni, Andynon ha di certo perso contatto con il mondo del. Lo scozzese ha continuato a seguire il suo sport preferito, interessandosi di problematiche e polemiche che hanno caratterizzato gli ultimi periodi. Ad esempio, in merito al MTO,ha parlato della possibilità di introdurre nuove dinamiche interessanti. Spesso capita che il timeout medico venga chiamato anche per un lieve (o inesistente) fastidio, giusto per spezzare il ritmo dell’avversario e prendersi un vantaggio.ha proposto due soluzioni particolari:Se un giocatore vuole andare in bagno o chiedere un medical timeout, allora il suo/sua ...