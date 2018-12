Tennis – Match Fixing | negli ultimi cinque anni oltre 1500 segnalazioni | il report della

Tennis - match truccati e scommesse : Daniele Bracciali radiato dalla ATP - 10 anni per Starace : Daniele Bracciali è stato radiato a vita e dovrà pagare una multa di 250mila dollari (circa 219mila euro). L’ex Tennis ta è infatti stato giudicato colpevole di aver truccato alcuni incontri in occasione del’ATP 500 di Barcellona 2011: la sentenza è stata emessa da Richard McLaren, ufficiale dell’Anti Corruzione nell’ambito di un’investigazione aperta dalla Tennis Integrity Unit. Al 40enne è stato anche imputato il ...

Tennis - Atp Finals : Zverev Maestro! Match perfetto e Djokovic battuto : Tennis SEGUI TUTTI I Match IN DIRETTA E' Alexander Zverev il Maestro del 2018: alle Atp Finals il tedesco di origine russa batte Djokovic 6-4 6-3 in 80 minuti e diventa il terzo del suo paese a ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : seconda giornata. Match clou Tsitsipas-Tiafoe - Caruana sfida Fritz : seconda giornata di incontri sul veloce indoor del Padiglione 1 della Fiera di Milano-Rho per la seconda edizione delle Next Gen ATP Finals, torneo riservato ai migliori otto Tennisti under21. Un day-2 in cui le emozioni non mancheranno e che val la pena scoprire. Ad aprire le danze sarà la sfida tra il polacco Hubert Hurkacz (n.85 del mondo) e lo spagnolo Jaume Munar (n.76 ATP), valida per il gruppo A. Entrambi sconfitti all’esordio, ...