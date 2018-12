Tennis – Marion Bartoli annuncia | “sono vegana | mi ha ispirato Lewis Hamilton! Vi spiego

sportfair

: RT @SuperTennisTv: .@bartoli_marion , sempre alla ricerca di se stessa: ora vegana e allenatrice... - VinceMartucci : RT @SuperTennisTv: .@bartoli_marion , sempre alla ricerca di se stessa: ora vegana e allenatrice... - SuperTennisTv : .@bartoli_marion , sempre alla ricerca di se stessa: ora vegana e allenatrice... -

(Di venerdì 21 dicembre 2018)ha spiegato di essere diventata: l’exta francese ha raccontato di essersi ispirata al campione di F1Hamilton Nei giorni scorsi,ha fatto un importante annuncio: lata francese ha raccontato di essere diventata. In passatoha avuto diversi problemi legati all’anoressia, disordini alimentari e altre problematiche per le quali ha rischiato anche la vita. Attualmente i suoi problemi di salute sono stati superati, tanto che la francese è tornata brevemente a giocare a(dopo il ritiro del 2013), prima di ritirarsi nuovamente per infortunio.ha dunque abbracciato una nuova filosofia di vita, almeno per quanto riguarda il suo stile alimentare e sui social ha spiegato di essere stata ispirata daHamilton:stata anche ispirata daHamilton. È stata come una scossa per ...