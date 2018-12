Tennis | Marian Vajda eletto “Coach of the year” dell’ATP | decisivi i successi di Djokovic

sportfair

(Di venerdì 21 dicembre 2018) “Coach of the year” assegnato a, l’allenatore di Novak, letteralmente rinato sotto la sua guida “di ritorno” Se Sascha Bajin, allenatore di Naomi Osaka, è stato premiato dalla WTA, il riconoscimento “Coach of the year” dell’ATP se lo è invece aggiudicato, allenatore storico prima e poi protagonista della “rinascita” di Novak. Dopo aver allenato Nole dal 2006 al 2017, la scorsa primaveraè tornato a seguire il serbo: con il “vecchio” coach al suo fianco il 21enne di Belgrado ha iniziato una rimonta pazzesca che lo ha portato dal numero 22 ATP in vetta al ranking, mettendo nel frattempo in bacheca altri due trofei Slam, Wimbledon e Us Open, ed altri due Masters 1000, Cincinnati e Shanghai. Slovacco, 53 anni,ha battuto una concorrenza agguerrita: Jan de ...