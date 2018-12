Tennis | Marcelo Rios torna nel circuito ATP? “Voglio vincere un torneo e fare la storia”

sportfair

: RT @Sport_Mediaset: #MarceloRíos torna a giocare a 43 anni: 'Voglio vincere e fare la storia'. Il cileno si è ritirato nel 2004: ora vuol… - AlessioRossi78 : RT @Sport_Mediaset: #MarceloRíos torna a giocare a 43 anni: 'Voglio vincere e fare la storia'. Il cileno si è ritirato nel 2004: ora vuol… - Sport_Mediaset : #MarceloRíos torna a giocare a 43 anni: 'Voglio vincere e fare la storia'. Il cileno si è ritirato nel 2004: ora… - TennisWorldit : La pazza idea di Marcelo Rios: il cileno chiede una WC per un torneo ATP -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Il cilenoRíos vuolere nelall’età di 43 anni perunprofessionistico ela storiaRíos punta are nel, alla veneranda età di 43 anni. L’exta, o forse non più “ex”, intende rientrare a pieno regime dopo il ritiro datato 2004, una vera e propria impresa.ha chiesto una wild card per disputare il Challengerdi Columbus: “Sono stato morso dal verme del desiderio di rire“, ha dichiarato al quotidiano La Tercera. “Voglio essere in grado dinuovamente la storia e cercare di diventare il giocatore più anziano in assoluto aunprofessionistico“. Obiettivi mica da poco perL'articolonel? “Vogliounla storia” ...