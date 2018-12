Tennis | l’Australian Open vara il super tie-break all’ultimo set | in difesa delle

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 dicembre 2018) La colpa originaria è di Ricardo Alonso González, detto Pancho. Un ragazzone di Los Angeles alto un metro e 91 centimetri che imparò a giocare ada autodidatta e tra gli Anni 40, 50 e 60 vinse 12 titoli dello Slam. Gonzalez è stato definito da Sport Illustrated “l’uomo che vorresti al servizio per salvare l’umanità”. Grazie alla sua altezza, aveva una battuta micidiale che gli consentiva di non prendere praticamente mai un. Ma fu un match di Wimbledon del 1969, vinto da un 41enne Gonzalez contro Charlie Pasarell per 22-24 1-6 16-14 6-3 11-9, dopo 112 giochi, 5 ore e 12 minuti, a convincere definitivamente qualcuno che qualcosa nel regolamento delandava cambiato. Quel qualcuno si chiamava Jimmy Van Allen, l’inventore del tie-Oggi il tie-è diventato un elemento imprescindibile delmoderno, per evitare appunto che ...