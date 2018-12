Tennis – Due cambi di sede nel calendario WTA 2019

Due giorni di vero Tennis alla palestra Lux di Viterbo : Un modo quindi, per i tanti appassionati di questo sport, per venire a contatto con dei veri professionisti, conoscere la bellissima struttura del Lux e, perché no, divenire protagonisti seguendo ...

Tennis - Finals è Zverev la nuova stella - Djokovic battuto in due set : LONDRA - Epilogo sorprendente delle Atp Finals di Londra. Sul veloce indoor della '02' Arena si è imposto Alexander Zverev. Il 21enne tedesco, numero 5 del mondo, ha sconfitto in finale il 31enne ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Zverev è perfetto! Batte Federer in due set e vola in finale : Uno degli Alexander Zverev migliori della carriera si qualifica per la finale delle ATP Finals di Londra. Il numero cinque del mondo ha sconfitto in due set Roger Federer con il punteggio di 7-5 7-6 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Zverev raggiunge così la sua prima finale della carriera al Master e la Germania riporta un proprio giocatore nell’ultimo atto del torneo ventidue anni dopo Boris Becker. Federer, invece, perde ...

Tennis - Atp Finals : Zverev in finale - Federer ko in due set : Questa sera, alle 21, andrà in scena la seconda semifinale fra il serbo Novak Djokovic, numero uno del mondo, e il sudafricano Kevin Anderson, 6 del ranking Atp, alla prima presenza nel 'Master' di ...

ATP Finals – Esordio ok per Alexander Zverev : il Tennista tedesco supera Cilic dopo due tie-break : Esordio positivo per Alexander Zverev nelle ATP Finals: il tennista tedesco batte Cilic dopo due tie-break dopo le prime partite del Gruppo B, giocate nella giornata di ieri, che hanno visto i trionfi di Anderson su Thiem e Nishikori su Federer, quest’oggi tocca al Gruppo scendere in campo. Sul cemento delle ATP Finals di Londra, apre le danze Alexander Zverev, vittorioso in poco più di due ore su Marin Cilic. Il tennista tedesco, ...

Tennistavolo - Austrian Open 2018 : dominio orientale a Linz. Tre titoli alla Cina - due al Giappone : Spira il vento del lontano Oriente a Linz, nell’Austrian Open di Tennistavolo: tre titoli alla Cina, ovvero i due singolari e la nuova specialità olimpica del doppio misto, due al Giappone, ovvero i restanti due doppi. Tra i cinesi vincono nel torneo maschile Jingkun Liang ed in quello femminile Meng Chen, mentre nel misto successo per Xin Xu e Shiwen Liu, infine tra i nipponici si impongono tra gli uomini Masataka Morizono e Yuya Oshima e ...

Tennis – Kyrgios non si nasconde : “vengo seguito da due psicologi - vi spiego perchè” : Nick Kyrgios ha svelato di essersi rivolto a due psicologi, uno che lo segue in patria, ed uno durante i viaggi, per tutelare la sua salute mentale Dopo aver concluso in anticipo la sua stagione a Mosca, in seguito ad un infortunio al gomito, Nick Kyrgios ha avuto modo di riflettere sull’anno appena trascorso e su come migliorare in futuro. Il giovane Tennista australiano ha deciso di affidarsi a due psicologi, al fine di tutelare la ...

Tennis - Sorteggio Atp Finals 2018 : definiti i due gironi. Federer trova Anderson - Zverev sulla strada di Djokovic : Si è svolto il Sorteggio della fase a gironi delle Atp Finals 2018, che si svolgeranno da domenica 11 novembre a domenica 18 novembre alla O2 Arena di Londra. Un torneo che vede protagonisti i migliori otto Tennisti del mondo, tra cui non troveremo però Rafael Nadal e Juan Martin Del Potro, entrambi fuori per infortunio. Andiamo quindi a scoprire la composizione dei due gironi e tutti gli accoppiamenti. Nel girone Guga Kuerten il numero uno del ...

Tennis - WTA Elite Trophy Zhuhai 2018 : trionfa Ashleigh Barty. Sconfitta in due set la cinese Wang : Ashleigh Barty conquista il WTA Elite Trophy Zhuhai 2018, in pratica il Masters B del circuito femminile. Si tratta del terzo titolo in carriera per la Tennista australiana, che oggi ha sconfitto in finale la cinese Qiang Wang in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e ventitré minuti di gioco. Un inizio di partita totalmente dominato dalla numero 19 del mondo. Barty ha strappato per due volte il servizio all’avversaria, ...

Tennis - ATP Finals 2018 : definito il quadro dei partecipanti. Dominic Thiem e Kei Nishikori gli ultimi due qualificati a Londra. C’è l’incognita Nadal : Il Masters 1000 di Parigi-Bercy, in corso di svolgimento sul cemento francese, era l’ultimo appuntamento funzionale alla qualificazione per le ATP World Tour Finals, in programma alla “O2 Arena” di Londra dall’11 al 18 novembre. Le Finals del Tennis maschile, riservate ai migliori otto giocatori del mondo secondo la Race to London, hanno ormai preso forma. Saranno infatti Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : amaro ko in due set per Fabio Fognini contro Roger Federer. Lo svizzero accede ai quarti di finale : Pronostico rispettato e Fabio Fognini esce di scena agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia) per mano di Roger Federer. Il campione svizzero, numero 3 del mondo, si è imposto in 1 ora e 14 minuti di partita con il punteggio di 6-4 6-3 in un match in cui, a dispetto di quello che può dire lo score, ha sofferto contro un Fognini però troppo discontinuo. Alla fine, la maggior classe dell’elvetico è venuta fuori e Roger ...

Tennis - Juan Martin Del Potro salterà le ATP Finals 2018. Cilic sesto qualificato - in quattro per gli altri due posti : Juan Martin Del Potro non sarà alle ATP Finals di Londra, che partiranno il prossimo 11 novembre. La notizia è stata rilanciata da Sebastian Torok su La Nacion: dalle sue parole si svelano inoltre ulteriori dettagli sul recupero del giocatore argentino dalla frattura della rotula destra che lo sta tenendo lontano dai campi. La valutazione dietro al forfait di Del Potro sta nell’eccessivo rischio nel giocare quello che, per tanti, si chiama ...

Tennis - Juan Martin Del Potro salterà le ATP Finals. Cilic sesto qualificato - in quattro per gli altri due posti : Juan Martin Del Potro non sarà alle ATP Finals di Londra, che partiranno il prossimo 11 novembre. La notizia è stata rilanciata da Sebastian Torok su La Nacion: dalle sue parole si svelano inoltre ulteriori dettagli sul recupero del giocatore argentino dalla frattura della rotula destra che lo sta tenendo dai campi. La valutazione dietro al forfait di Del Potro sta nell’eccessiva rischiosità nel giocare quello che, per tanti, si chiama ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Marco Cecchinato esce subito di scena. L’azzurro ko al primo turno - sconfitto da Sousa in due set : Niente da fare per il nostro Marco Cecchinato impegnato nel primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). Il numero 20 del mondo è stato sconfitto dal portoghese Joao Sousa ( numero 48 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-3 in 1 ora e 19 minuti di partita. Un match nel quale l’azzurro non è riuscito a sfruttare il servizio a dovere finendo per concedersi alle risposte del rivale e perdendo il confronto non senza qualche ...