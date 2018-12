Tennis | che cuore Rafa Nadal | dona un milione di euro per l’alluvione di Maiorca

Tennistavolo - World Tour Grand Finals Incheon 2018 : Tomokazu Harimoto - il Golden Boy incanta il mondo : Si sono concluse ad Incheon, in Corea del Sud, le World Tour Grand Finals di Tennistavolo: storico il successo del quindicenne nipponico Tomokazu Harimoto, il più giovane di sempre a vincere la manifestazione. Molto variegato il quadro dei vincitori, da segnalare la sconfitta in finale nel doppio misto della coppia che rappresentava la Corea Unificata. Di seguito i risultati delle finali delle World Tour Grand Finals di Tennistavolo: Finale ...

Il Tennis del 2018 e quello che ci aspetta : I tre tennisti uomini migliori al mondo sono gli stessi di 7 anni fa: è una cosa notevole e stupefacente, ma i giovani forti cominciano ad esserci

Tennis – “Ecco perchè Darren Cahill si è rifiutato di allenare Federer” - il retroscena firmato Tony Godsick : Darren Cahill si è rifiutato di fare da coach a Roger Federer: il manager del Tennista svizzero svela il motivo dietro tale rifiuto Nella sua brillante carriera di coach, Darren Cahill ha allenato campioni ATP come Hewitt, Agassi, Murray ma anche stelle WTA come la Ivanovic o l’attuale numero 1 al mondo Simona Halep. Quando però Roger Federer gli ha chiesto di entrare nel suo coaching staff, l’australiano ha declinato ...

Tennis - corsa ad ospitare le ATP Finals : Torino dovrà vedersela con Manchester - Singapore e Tokyo : Manchester, Singapore e Tokyo contenderanno a Torino le ATP Finals dal 2021 al 2025: diramata oggi la short list delle contentendi Torino è stata inserita dall’Atp nella short list comprendente le quattro città finaliste che si contenderanno l’aggiudicazione delle Finals dal 2021 al 2025. Lo ha comunicato oggi l’Associazione di Giocatori Professionisti: il capoluogo piemontese è stato scelto insieme a Manchester, ...

L’All England Lawn Tennis Club - che organizza il torneo di Wimbledon - è finalmente riuscito ad acquistare il vicino campo da golf e dal 2022 si allargherà : Giovedì 13 dicembre l’All England Lawn Tennis Club, il Club che organizza il torneo di Tennis di Wimbledon, nel Regno Unito, ha annunciato di aver acquistato il Wimbledon Park golf Club, un Club di golf che si trova adiacente ai

Maria Sharapova smentisce le ipotesi di ritiro : “nella mia vita il Tennis é ciò che mi riesce meglio” : Nonostante un ritorno al tennis con poche luci e molte ombre, Maria Sharapova smentisce l’ipotesi di ritiro e alimenta il fuoco della sua passione sportiva Il ritorno di Maria Sharapova nel mondo del tennis aveva tutte le premesse per poter essere più brillante. La russa, scontata la squalifica in seguito alla positività al Meldonium, ha invece fatto molta fatica a scalare il ranking WTA che la vede attualmente ben lontana dalla top ...

IL TEMPO PASSA Fotogallery che rappresenta e ricorda il mondo del Tennis brolese : Foto datate ma che rimangono attuali. Campionati e campioncini che sono cresciuti. Tornei internazionali e regionali. Personaggi noti, astri nascenti, alcuni 'volti' di sempre, che senza di loro ...

Tennis : lo shot clock arriva nei Masters 1000! Novità anche per i tornei di doppio : Il mondo del Tennis sta continuando la sua rivoluzione. Dopo le modifiche a storiche competizioni come la Coppa Davis e l’introduzione di un tiebreak ai 10 punti nel quinto set (dovrebbe esserci all’Australian Open 2019), ecco che arriva un altro importante cambiamento. Dal prossimo anno in tutti i Masters 1000 verrà introdotto lo shot clock: un Tennista avrà al massimo 25 secondi per servire tra un punto e l’altro. Una Novità ...

Adriano Panatta : "Il mio Tennis era pop. Che poesia la volée" : E' stato il più grande tennista italiano, amato come sportivo e personaggio tv. "Ora faccio il nonno e mi diverto molto. Tante donne sì, ma non si parla delle ex"

Tennis : Rafael Nadal annuncia che prenderà parte al torneo di Barcellona nel 2019. Roger Federer potrebbe tornare sulla terra : Siamo nella breve pausa invernale del Tennis mondiale e il 2018 è andato in archivio con qualche infortunio di troppo. Uno su tutti, quello di Rafael Nadal, costretto a saltare l’ultima parte di stagione e a subire un intervento chirurgico alla caviglia. Lo spagnolo, per questo, si è visto scavalcare dal serbo Novak Djokovic in vetta al ranking ATP, autore di una seconda metà d’anno fantastica, suggellata dai trionfi a Wimbledon e ...

Tennis – Carbonell - che schiaffo alla Laver Cup : “appena Federer non giocherà più verrà dimenticata” : Tomas Carbonell attacca la Laver Cup: l’ex Tennista spagnolo sottolinea come il torneo esista solo per la presenza di Federer Tutto pronto per la prossima Laver Cup, il torneo a cavallo fra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 che raccoglie due coppie di Tennisti di diverse nazioni, fra le quali, campio del calibro di Serena Williams, Alexander Zverev e soprattutto… Roger Federer. Il campione svizzero è il principale ...

Fabio Fognini vestirà Armani - anche sul campo da Tennis : Fognini veste Armani, anche sul campo da tennis, e non solo in Italia, ma nel mondo. E, per il numero 1 delle racchette azzurre, non rappresenta solo un colpo finanziario importante, conoscendo la generosità dello stilista piacentino adottato da Milano, ma anche di qualità. Soprattutto, è una prova di fiducia e può quindi determinare una spinta decisiva per una nuova accelerata alla carriera, dopo aver tante volte ...

Tennis – Anche la Fed Cup nelle mani di Piquè? “Ecco la nostra idea” : Gerard Piquè vuole i diritti della Fed Cup dopo quelli di Coppa Davis: tutti i dettagli Dopo aver acquisito i diritti della Coppa Davis per i prossimi 25 anni, il gruppo imprenditoriale Kosmos Tennis, fondato e presieduto dal calciatore spagnolo Gerard Piqué, difensore del Barcellona e della nazionale iberica, vuole Anche acquistare i diritti della Fed Cup, la versione femminile del torneo per nazioni, e raccogliere entrambi gli eventi in ...