Tecnologia | LG presenta al CES di Las Vegas il nuovo videoproiettore Laser 4K Ultra HD

Tecnologia : LG presenta al CES di Las Vegas il nuovo LG presenta al CES di Las Vegas il nuovo videoproiettore Laser 4K Ultra HD con Tecnologia “a tiro corto”Laser 4K Ultra HD con Tecnologia “a tiro corto” : LG Electronics (LG) presenta al CES di Las Vegas la seconda generazione dei suoi videoproiettori Laser 4K Ultra HD (il modello HU85L) con tecnologia “a tiro corto” (“Ultra Short Throw”, UST). Il nuovo videoproiettore, vincitore dell’Innovation Award del CES 2019, ha posto le basi del suo successo sul primo videoproiettore 4K (il modello HU80K) e si distingue dalle altre soluzioni tecnologiche per il minimo ingombro, il design compatto e la ...

Aeronautica - presentato il Calendario 2019 : tra Tecnologia e innovazione - 12 mesi per raccontare come siamo “utili al Paese” : Dodici mesi, dodici pagine con storie e immagini che sintetizzano come l’Aeronautica Militare è utile al Paese, per difendere a 360 gradi quello che di materiale e immateriale ci identifica e contraddistingue e che è il frutto dell’evoluzione e dello sviluppo sociale, culturale, istituzionale ed economico di una intera Nazione. Dodici risposte alla domanda “perché siamo utili”, concorrendo in modo sinergico con le altre Forze Armate e ...

