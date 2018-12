Tc New Country Club Frascati nuoto | all’Olgiata brillano Bellani | Miron | Di Casola e

Tc New Country Club Frascati - tre universitari a Grenoble per un torneo internazionale a squadre : Roma – Un “pezzo” di Tc New Country Club Frascati in Francia. Tre ragazzi del circolo tuscolano hanno partecipato alla spedizione italiana organizzata dall’università di Tor Vergata a Grenoble dove nello scorso fine settimana si è tenuto un importante torneo internazionale a squadre. Flavia Fida, Federico Bellifemine e Aurora Pacino, assieme ad altri tre ragazzi, hanno provato a tenere alti i colori italiani contro formazioni estremamente ...

Tc New Country Club Frascati tra sport e sociale : continua la collaborazione con Csm e Alchimia : Roma – Un progetto che va avanti ormai da anni e che il Tc New Country Club Frascati continua con orgoglio ad appoggiare. Il circolo tuscolano ospita il gruppo di “calciatori improvvisati” provenienti dal Centro di Salute Mentale (Csm che fa parte dell’Asl Roma 6) e dall’associazione di promozione sociale denominata Alchimia, oltre che da comunità terapeutiche del territorio dei Castelli Romani come “Gnosis” e “Raymond Gledhill”. «Da tempo ...

Tc New Country Club Frascati - Morgani e i corsi per adulti : «Il nuoto dà vantaggi impareggiabili» : Roma – Una scuola in continua in crescita quella del settore nuoto del Tc New Country Club Frascati. Non solo agonismo (con numeri talenti usciti dalla “cantera” del circolo tuscolano), non solo scuola nuoto per i più piccoli, ma anche per i più grandi. I corsi di nuoto per adulti, infatti, sono un punto fisso dell’offerta multidisciplinare del Tc New Country Club Frascati e tra i tecnici che si occupano di questo specifico settore c’è ...

Tc New Country Club Frascati - la Milazzo e il settore del baby tennis : «Un gruppo numeroso» : Roma – E’ la scuola tennis più importante dei Castelli e non solo. E continua ad essere un fondamentale punto di riferimento per tutti gli appassionati, grandi e anche piccoli. Proprio per questi ultimi il Tc New Country Club Frascati ha pensato delle lezioni ad hoc e sta portando avanti ormai da qualche anno i corsi di mini o baby tennis dedicati ai bambini dai 3 anni in su. D’altronde è stata ormai sfatata la falsa leggenda secondo la ...

Tc New Country Club Frascati (tennis) - l’agonistica e i suoi talenti nelle parole di Marte e Giudizi : Roma – Una tradizione antica e di qualità. Il settore agonistico del tennis del Tc New Country Club Frascati ha “costruito” nel tempo tanti atleti di qualità e continua a farlo. La stagione 2018 è stata praticamente messa alle spalle e in questo periodo il gruppo di giovani atleti frascatani sta “gettando le basi” per la prossima. I maestri Marco Marte e Matteo Giudizi citano alcuni dei protagonisti del settore agonistico che si sono messi ...

Tc New Country Club Frascati - Tisbi e il corso d’allenamento funzionale al mattino : «Un’opportunità» : Roma – Ha preso da tempo il suo spazio all’interno delle molteplici discipline del mondo del fitness proposte dal Tc New Country Club Frascati. L’allenamento funzionale ha anche un suo corso mattutino, affidato quest’anno al neo responsabile Simone Tisbi: tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7,15 o in alternativa dalle 9 c’è la possibilità di fare un’ora intensa di seduta che assicura una bella “scarica di adrenalina” utile per ...

Tc New Country Club Frascati (nuoto) - Tavelli presenta il settore agonistico : «Un gruppo unito» : Roma – Le prime gare sono ancora abbastanza lontane, ma il settore agonistico del nuoto del Tc New Country Club Frascati sta lavorando ormai a pieno regime da circa due mesi. Ventiquattro ragazzi delle categorie maggiori a cui il circolo tuscolano ha aggiunto venti atleti più giovani (in età Esordienti A e B) che potrebbero fare gare federali oltre a quelle promozionali, a seconda del livello raggiunto nel corso della stagione. «Non ...