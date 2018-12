Tav | Toninelli | Analisi costi-benefici non ancora completata

Tav bocciata? Toninelli smentisce : 'Nulla deciso' : Sulla Torino-Lione il ministro delle Infrastrutture smentisce le indiscrezioni dell'agenzia economica Bloomberg, secondo cui l'opera è stata bocciata in base all'analisi costi-benefici -

Bloomberg - "l'analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione dirà no all'opera". Toninelli smentisce : L'analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione ha dato parere negativo alla realizzazione dell'opera, dando quindi ragione agli argomenti sostenuti dal M5S e dal mondo No Tav. A scriverlo è Bloomberg, che cita due fonti anonime vicine al dossier.Una decisione finale è prevista con l'anno nuovo, ma si profila "un successo molto importante per il Movimento 5 Stelle". Bloccare la Tav è uno degli obiettivi che il Movimento si ...

Tav - Toninelli : “Enorme spreco di denaro pubblico. Milano-Parigi si fa in aereo”. Pd : “La sua è contrarietà pregiudiziale” : Il Tav è “un enorme spreco di denaro pubblico, non avallato da effettiva necessità”. Mentre i tecnici sono impegnati nella stesura dell’analisi costi-benefici, il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, esprime la propria opinione sull’Alta Velocità Torino-Lione. Intervenuto a Circo Massimo su Radio Capital, il ministro pentastellato ha spiegato che a suo avviso le previsioni formulate sul traffico merci sulla ...