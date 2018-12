Tav | no della commissione ma lo stop costa 3 miliardi

Coppa Italia - calendario : spicca Samp-Milan tra gli otTavi di finale della Tim Cup : Il 29 dicembre 2018 si concluderà il girone d’andata del campionato di Serie A. Ci sarà poi una sosta prima della ripresa e nel mezzo si disputeranno gli ottavi di finale della Coppa Italia. L’appuntamento sarà fissato per i giorni del 12, 13 e 14 gennaio 2019. In campo scenderanno le 8 big della passata stagione, tra cui i detentori del trofeo della Juventus. I bianconeri hanno conquistato le ultime 4 edizioni della Tim Cup, portando a 13 i ...

Più legalità e più qualità sulla Tavola dei consumatori : l’operazione “Confine illegale” della Guardia Costiera a tutela del made in Italy : Come ogni anno la tradizione delle festività natalizie richiama sulle tavole degli italiani molti piatti a base di pesce, sinonimo di convivialità e di proprietà nutrizionali. Aumenta di conseguenza il rischio da parte del consumatore di comperare prodotti ittici non sicuri oqualitativamente non aderenti alle sue aspettative o, ancora peggio, non perfettamente idonei al consumo umano, fino a imbattersi in vere e proprie frodi commerciali. Per ...

Ciclista estremo bloccato tra i ghiacci della Siberia a -50°C - salvato in extremis mentre monTava la tenda : Era stato bocciato José Andrés, che da 20 anni pratica sport estremi negli angoli più remoti del mondo, aveva evidentemente sottovalutato il rischio di avventurarsi nel gelo della Siberia in ...

FSB neutralizza militanti Daesh. ProgetTavano attentato terroristico nel sud della Russia - : Le forze di sicurezza del territorio di Stavropol hanno risposto al fuoco di un gruppo di militanti neutralizzandolo. Lo riferisce l'Fsb. "I terroristi hanno reagito all'arresto aprendo il fuoco ...

Messi - il vincitore della Scarpa d'Oro 2018 : 'Non mi aspetTavo tutto questo. E sul Lione...' - : Adesso gioco nella squadra migliore del mondo e questo rende tutto più facile, anche nella conquista di questi riconoscimenti '. IL LIONE - Messi si è poi soffermato sul Lione , prossimo avversario ...

'Caso Italia' sul Tavolo dei commissari Ue domani : per un rinvio della procedura - le 'colombe' dovranno convincere i 'falchi' : Fino a ieri la Commissione europea non doveva nemmeno trattare il caso della manovra economica italiana nella riunione di domani, l'ultima prima della pausa natalizia. E invece oggi, colpo di scena: l'argomento sarà trattato eccome. A Bruxelles resta ancora molto accreditata l'ipotesi di un rinvio della scelta finale sulla procedura di infrazione: non prima del nuovo anno. Ma il collegio dei commissari di domani si annuncia come una ...

L’ex modella Engelhardt : «STavo con Woody Allen quando avevo 16 anni e lui 41» : 47. Sogni e delitti (2007)46. Hollywood Ending (2002)45. To Rome With Love (2012)44. Melinda e Melinda (2004)43. Don’t Drink the Water (1994)42. Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni (2010)41. Magic in the Moonlight (2014)40. La maledizione dello scorpione di giada (2001)39. Celebrity (1998)38. Che fai, rubi? (1966)37. Ombre e nebbia (1991)36. Irrational Man (2015)35. Harry a pezzi (1997)34. Scoop (2006)33. Basta che funzioni (2009) 32. Settembre ...

La rivolta contro Toninelli della commissione Toninelli sulla Tav : Ma chi, e in che modo, sta valutando le grandi opere al Ministero dei Trasporti? Il ministro Danilo Toninelli aveva assicurato che le decisioni sarebbero state prese in maniera “tecnica” sulla base di analisi costi-benefici fatte dalla Struttura tecnica di missione, ma in realtà non è così. Dopo l’e

Tavecchio difende il Var e rigetta ogni ipotesi di “malafede” della classe arbitrale : Carlo Tavecchio ha parlato del tanto discusso Var, rispondendo alle illazioni di Preziosi e Cairo dopo la giornata di campionato molto concitata “Il Var? Se andiamo a vedere le decisioni del Var hanno portato almeno per il 90% alla giustizia. Come tutte le cose che nascono e hanno il loro incedere, bisogna aspettarne il consolidamento. Finora il Var ha portato solo una grande perequazione nelle scelte di giustizia, poi qualche errore ...

Sorteggio Champions League 2019 - le possibili avversarie della Roma agli otTavi. Le squadre da evitare : incubi Barcellona e Manchester City : Oggi (lunedì 17 dicembre) alle ore 12.00 a Nyon si svolgerà il Sorteggio egli ottavi di finale della Champions League e anche la Roma scoprirà quale sarà la sua avversaria. I giallorossi hanno chiuso in seconda posizione il Gruppo G, alle spalle del Real Madrid, e per questo saranno posizionati in seconda fascia. La squadra di Di Francesco affronterà quindi una delle vincitrici dei gironi, fatta eccezione per la Juventus, visto che sono vietati ...

Sorteggio Champions League 2019 - le possibili avversarie della Juventus agli otTavi. Le squadre da evitare : pericoli Atletico Madrid e Liverpool! : Il giorno del Sorteggio è finalmente arrivato, tra poche ore (alle 12.00) la Juventus scoprirà il proprio avversario per gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019. L’urna di Nyon nasconde alcune insidie molto temibili per i bianconeri, che hanno vinto il gruppo H davanti al Manchester United nonostante il passo falso avvenuto nell’ultima giornata a Berna contro lo Young Boys. La Juventus sarà così inserita nella prima ...

Sorteggio Champions League - le possibili avversarie della Roma agli otTavi. Da evitare Barcellona e PSG - sogno Porto : Terminata la fase a gironi della Champions League 2018-2019 di calcio, manca ormai pochissimo per conoscere quale futuro attende le formazioni italiane rimaste in corsa per il titolo. Domani, lunedì 17 dicembre, alle ore 12.00 si svolgerà infatti a Nyon, in Svizzera il Sorteggio degli ottavi di finale. Come di consueto ci saranno due fasce distinte, riservate rispettivamente alle vincitrici e alle seconde classificate dei gironi. Per il primo ...

Dall'aurora boreale alle immagini della Stratosfera : OtTavio Giannella - fotografo per passione : È fatica trovare spazio per la scienza. Tra le persone con cui sono riuscito a stringere una collaborazione c'è anche un documentarista della Rai, Luca Bracali, probabilmente oggi il più noto ...

Indagine procura di Roma su consulenze d’oro al fratello della Boschi per la Tav di Firenze : Indagine aperta dalla procura di Roma ma ancora senza indagati, la questione è il crac del colosso del cemento e le consulenze d’oro per il fratello di Elena Boschi e a Bianchi Una delle più grandi aziende di costruzioni d’Italia è a un passo dal fallimento. Ma le sue controllate hanno siglato contratti di consulenza con due esponenti del Giglio magico di Matteo Renzi: il fratello di Maria Elena Boschi, Emanuele, e Alberto Bianchi, ...