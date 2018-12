Taglio pensioni d’oro 2019 dal 15 al 40% | chi colpirà e come funziona | le novità

I nuovi saldi della manovra : Taglio da 2 - 7 mld alle pensioni e da 1 - 9 mld al reddito di cittadinanza. Crescita ridotta a +1% : Lo stand by sul maxiemendamento è stato spiegato alla commissione dal viceministro all'Economia Massimo Garavaglia con la necessità di 'bollinarlo' da parte della Ragioneria dello Stato. L'...

I nuovi saldi della manovra : Taglio da 2 - 7 mld alle pensioni e da 1 - 9 mld al reddito di cittadinanza. Crescita ridotta a +1% : La stretta sulle pensioni d’oro frutterà 239 mln in tre anni, altri 150 mln arriveranno dalla web tax, 450 mln dalle tasse su giochi. Lavori a rilento in commissione Bilancio: ancora all’attenzione della Ragioneria il maxiemendamento che recepiscel’intesa sui conti tra Roma e Bruxelles...

Taglio pensioni d'oro : previste decurtazioni lorde fra il 5% e il 30% : Il Governo sta lavorando al Taglio delle pensioni d'oro sotto forma di contributo di solidarietà. Una soluzione che l’esecutivo ha scelto perché un Taglio lineare, come inizialmente previsto, rischierebbe di essere dichiarato incostituzionale dalla Consulta. La Corte Costituzionale ha invece giudicato costituzionali, in passato, altri provvedimenti con contributo di solidarietà e, almeno da questo punto di vista, l’operato del Governo dovrebbe ...

Pensioni d’oro : Taglio dal 15 al 40% sugli assegni dai 100mila euro lordi : Sarà di cinque anni e su cinque fasce, a partire da 100mila euro lordi l'anno (5mila al mese al netto dell'Irpef e senza considerare le addizionali comunali e locali)...

Manovra - sulle pensioni elevate il Taglio scatta da 100mila euro : Da Palazzo Chigi arrivano conferme sui provvedimenti bandiera ma non un singolo dettaglio. Si aspetta l’emendamento corretto della proposta di Stefano Patuanelli (M5S) con i prelievi di solidarietà sulle pensioni elevate: un contributo quinquennale tra il 10 e il 40%...

Pensioni - altro furto in manovra : rivalutazioni - scatta il Taglio agli assegni. Gli scaglioni : quanto perdi : Sulle Pensioni e per i pensionati, dalla manovra allo studio , lunghissimo, del governo gialloverde, arrivano altre pessime notizie . Nella lista delle modifiche che si sono rese necessarie a fronte ...

Il Governo proroga il blocco della rivalutazione delle pensioni in versione 'soft'. Verso Taglio degli assegni "d'oro" da 100mila euro in su : proroga del blocco dell'adeguamento delle pensioni, sulla falsariga del 'meccanismo Letta' ma in versione "molto più morbida". E' una delle misure che il Governo dovrebbe introdurre in manovra al Senato. L'indicizzazione resterebbe piena (100%) per gli assegni fino a 3 volte il minimo (circa 1.500 euro), per passare all'85% su quelli tra 3 e 4 volte il minimo, all'80% su quelli tra 4 e 5 volte, al 60% tra 5 e 6 volte e al 50% per gli ...

Manovra - ecotassa su auto extralusso : Taglio a pensioni alte da 100mila euro : Ancora un rinvio per la Manovra in Parlamento. Fermo l'esame in commissione, l'approdo in aula al Senato è previsto per venerdì. La Commissione però dà più...

Verso la manovra : ecotassa suv e auto lusso - Taglio pensioni d'oro : Roma, 17 dic., askanews, - In attesa di conoscere le misure per coprire il taglio del deficit al 2,04% frutto del possibile accordo con l'Europa, iniziano a delinearsi gli altri interventi che ...

Riforma pensioni : Q100 - la misura sarà senza paletti nonostante il Taglio di 4 miliardi : Il Governo Conte è pronto a tagliare quattro miliardi di euro sulle misure in campo previdenziale salite sul treno della Legge di Stabilità 2019: si tratta del cosiddetto reddito di cittadinanza e del meccanismo della Quota 100. È quanto emerso dal lungo vertice tenutosi la scorsa notte dove è stato deciso un taglio di due miliardi di euro per ciascuno dei due interventi. Previsti tagli per 4 miliardi sulle misure previdenziali Le previsioni del ...

Salvini sulla Manovra : trovato l'accordo su riduzioni fiscali e Taglio pensioni d'oro : Ci sono volute quattro ore per raggiungere un compromesso sulle misure della Manovra e sulla stesura della proposta da mandare a Bruxelles con il deficit al 2,04%. Da quanto riferiscono alcune fonti a Palazzo Chigi e dalle parole del vicepremier Salvini, intervistato dopo il Vertice, sembra sia stato raggiunto l'accordo che mantiene le promesse fatte ai cittadini e allo stesso tempo contiene le misure entro i limiti richiesti dall'Europa. Le ...