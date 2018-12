Taglio dell' aggio sui Gratta e vinci | Assotabaccai | ' Scippati 22 milioni di euro alle

I nuovi saldi della manovra : Taglio da 2 - 7 mld alle pensioni e da 1 - 9 mld al reddito di cittadinanza. Crescita ridotta a +1% : Lo stand by sul maxiemendamento è stato spiegato alla commissione dal viceministro all'Economia Massimo Garavaglia con la necessità di 'bollinarlo' da parte della Ragioneria dello Stato. L'...

Amici - la mostruosa gaffe della regia : cos'è sfuggito in diretta - il 'detTaglio' fa impazzire i telespettatori : Errare umano e da ciò non ne sono esenti nemmeno i produttori di Maria De Filippi . Il pomeridiano di oggi, martedì 18 dicembre, di Amici è stato caratterizzato dalle assegnazioni delle esibizioni che ...

Il Governo proroga il blocco della rivalutazione delle pensioni in versione 'soft'. Verso Taglio degli assegni "d'oro" da 100mila euro in su : proroga del blocco dell'adeguamento delle pensioni, sulla falsariga del 'meccanismo Letta' ma in versione "molto più morbida". E' una delle misure che il Governo dovrebbe introdurre in manovra al Senato. L'indicizzazione resterebbe piena (100%) per gli assegni fino a 3 volte il minimo (circa 1.500 euro), per passare all'85% su quelli tra 3 e 4 volte il minimo, all'80% su quelli tra 4 e 5 volte, al 60% tra 5 e 6 volte e al 50% per gli ...

Salvini dice che sul Taglio delle pensioni d'oro ci sarà accordo : Milano, 15 dic., askanews, - 'Se dico che ci sarà l'accordo, ci sarà. Lasciateci lavorare'. Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine di un incontro con la stampa a Milano.

Golf - European Tour 2019 : David Lipsky balza al comando dell’Alfred Dunhill Championship - Guido Migliozzi unico italiano a superare il Taglio : Si è concluso anche il secondo giro a Malelane (Sudafrica), dove è in corso di svolgimento l’Alfred Dunhill Championship, ultimo torneo dell’anno per lo European Tour 2019. Dopo le prime 36 buche sul par 72 del Leopard Creek Country Club, si è portato al comando lo statunitense David Lipsky. Il 30enne Golfista americano (una vittoria sul circuito europeo, nel 2014) ha guadagnato la testa della classifica, con un -8 complessivo, ...

Manovra - dopo il Taglio del deficit si allungano le finestre della Quota 100 : Nel braccio di ferro con l'Europa il governo ha davvero "ceduto" rispetto all'annunciata linea dura? Mentre la legge di...

Moda chiome corte stagione invernale : Taglio a scodella - il pixie e le scalature : Nell'inverno 2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli. In particolare le grandi protagoniste saranno le chiome corte, adatte ad accontentare le donne di tutte le età e di ogni stile. Vediamo le novità a riguardo. Tagli corti Anche molte star hanno optato per questo tipo di look, come Sharon Stone e Audrey Hepburn. Invece Cara Delevingne ultimamente ha scelto una chioma corta con il ciuffo. Ma andiamo con ordine: il più amato sarà il ...

L'offerta dell'Italia alla Ue : tetti di spesa per pensioni e reddito di cittadinanza Ma Juncker chiede un Taglio di 10 miliardi : Due clausole di «spesa equivalente» per abbassare le uscite di 3,5/4 miliardi di euro. Più investimenti e spending review per convincere il presidente della commissione Ue.

Cos'ha detto Salvini sul Taglio delle cosiddette pensioni d'oro : Roma, 9 dic., askanews, - Il vicepremier Matteo Salvini confida in un esito positivo del negoziato con l'Europa, 'non credo che Bruxelles per qualche zero virgola avvierà la procedura', e alla vigilia ...

Forza Italia contro la manovra - TarTaglione : all'Ergife per la presentazione della contromanovra : ... fatta di proposte concrete in grado di rilanciare davvero economia ed occupazione giovanile e sostenere famiglie e imprese. Dopo una giornata di interventi e confronti, l'attesa conclusione dei ...

Cittadelladell'Artigianato - Taglio del nastro : In programma anche eventi musicali, spettacoli e show cooking. La Cittadella sarà fruibile tutti i giorni dalle 10 alle 20 e nei festivi e prefestivi fino alle ore 24. Confartigianato Sicilia ...

Petrolio - Opec e Russia concordano Taglio della produzione di 1 - 2 milioni di barili. Schiaffo alle richieste di Trump : Dopo tre giorni di intensissime negoziazioni, i ministri dei principali paesi produttori di Petrolio hanno stabilito di imporre un importante taglio alla produzione per dare al mercato un forte segnale di discontinuità. Dopo l’applicazione delle sanzioni all’Iran, nel mese di novembre, il mercato del greggio ha infatti fatto registrare una caduta dei prezzi che non ha paragoni nella storia recente. L’Arabia Saudita, al comando di un’indebolita ...

Manovra - Coldiretti : “Ok al Taglio delle accise con +330% di birre artigianali” : Una misura che sostiene il boom dei birrifici artigianali che in Italia sono più che quadruplicati negli ultimi dieci anni con un aumento del 330%, passando da poco più di 200 a oltre 860 con una produzione annuale stimata in 55 milioni di litri. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere apprezzamento per l’approvazione dell’emendamento che sostiene i birrai artigianali prevedendo una riduzione delle accise del 40% per chi produce fino a ...