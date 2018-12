Sui social Karina Cascella in difesa di Costanza Caracciolo

Karina Cascella contro l’ ex tronista Rosa Perrotta : duro scontro Sui social : Karina Cascella e Rosa Perrotta si scontrano sui social senza esclusione di colpi: ma quale sarà il motivo che ha alimentato questo scontro? Che Rosa Perrotta e Karina Cascella non provassero reciproca simpatia era già di dominio pubblico ma nelle ultime ore l’astio si è ulteriormente acuito: le due sono state protagoniste di un duro scontro sui social e il motivo della lite è legato ai ritocchini estetici. Le due avevano già battibeccato ...

Nuoto : Kira Toussaint positiva al tulobuterolo. L’olandese lo annuncia Sui social e professa la propria innocenza : La notizia era passata quasi inosservata poco prima dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina), cioè quella del forfait della nuotatrice olandese Kira Toussaint per motivi di salute. Argento nella 4×100 stile libero e nella 4×100 mista stile libero agli Europei 2018 a Glasgow, l’orange questa mattina attraverso i propri profili social ha annunciato di essere stata trovata positiva al tulobuterolo. Una notizia ...

Costanza Caracciolo attaccata Sui social - la furia di Karina Cascella : «Invidia per ciò che non siete» : Non è la prima volta che Costanza Caracciolo viene presa di mira sui social ma stavolta a difenderla è scesa in campo Karina Cascella. Costanza, come riportato da Leggo.it da poco diventata mamma di Stella nata dalla sua relazione con Bobbo Vieri, durante la gravidanza era già stata attaccata sui social per la sua forma fisica costringendo l’ex velina a rispondere per le rime alle invettive. Stavolta a scatenare le ire degli haters alcuni scatti ...

La Juve vince anche Sui social : La Juventus vince anche sui social. Il profilo Instagram del club ha raggiunto i venti milioni di follower. Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, lo scorso luglio, l'incremento è stato del 99,57%, con ...

Il fidanzato la tradisce - lei lo lascia davanti a tutti e posta il video Sui social : Una ragazza di Houston, in Texas, ha scelto la sua festa di compleanno per liberarsi del fidanzato traditore, umiliandolo...

Corinaldo - Sfera Ebbasta torna Sui social : "Stravolto - non ho pace" : Corinaldo, Sfera Ebbasta torna sui social: "Stravolto, non ho pace" Il cantante trap rompe il silenzio con un post su Instagram dieci giorni dopo la strage alla discoteca Lanterna Azzurra prima di un suo dj set. E si sfoga: "Le cattiverie che ho dovuto ascoltare su di me si commentano da ...

F1 – Niente numero 46 - Alexander Albon sceglie il 23 in onore di… Valentino Rossi : la spiegazione Sui social è fantastica [FOTO] : Il nuovo pilota della Toro Rosso ha spiegato sui social il motivo del numero 23, scelto in vista della pRossima stagione in omaggio a… Valentino Rossi Alexander Albon sarà nella pRossima stagione un pilota della Toro Rosso, realizzando il suo sogno di debuttare un giorno in Formula 1. AFP/LaPresse Mesi difficili per il pilota inglese, scelto dal team di Faenza come compagno di Kvyat, ma blindato dalla Nissan in Formula E prima di ...