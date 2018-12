: Marte: un lago di ghiaccio nel cratere Korolev [news aggiornata alle 11:14] - repubblica : Marte: un lago di ghiaccio nel cratere Korolev [news aggiornata alle 11:14] - Cyber_Feed : Breaking News #Su Marte un lago ghiacciato nel cratere - TelevideoRai101 : Su Marte un lago ghiacciato nel cratere -

Untutto l'anno, nelKorolev, in mezzo alle pianure settentrionali di: è la spettacolare immagine diffusa dall'Agenzia spaziale europea (Esa) e ottenuta da 15 anni di sorvoli di Mars Express, il satellite in orbita dal 25 dicembre 2003. Ildi Korolev è pieno di ghiaccio, con il suo centro che raggiunge circa 1,8 km di spessore tutto l'anno. Un risultato ottenuto dal fenomeno noto come "trappola fredda".Le parti più profonde del, contenenti ghiaccio, agiscono come una trappola fredda.(Di venerdì 21 dicembre 2018)