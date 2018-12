Strade Sicure | Siracusano | FI | | ´Farò un' interrogazione al Ministro dell´Interno | il

Strade Sicure - Matilde Siracusano : interrogazione al Ministro dell'Interno : Strade sicure, Matilde Siracusano di Forza Italia: “Farò un’interrogazione al Ministro dell'Interno, il territorio merita più sicurezza”

AutoStrade per l'Italia - nessun problema strutturale e di sicurezza sulla rete : A scanso di equivoci e strumentalizzazioni, Autostrade per l'Italia chiarisce che le verifiche effettuate sulle 66 opere più importanti della rete in gestione " e di cui l'azienda ha fornito puntuali ...

Ponte Morandi - Castellucci (ad AutoStrade) : “In corso monitoraggi straordinari della rete. Sicurezza importante” : Non ha risposto ai pm, ma ha spiegato ai pm che Autostrade si sta impegnando in un piano di “monitoraggi straordinari” della rete affidati a società terze. “Ho evidenziato nel dettaglio – ha spiegato Giovanni Castellucci, indagato per il crollo del Ponte Morandi – attraverso una memoria depositata in Procura, che dopo la tragedia di Genova abbiamo promosso un’operazione straordinaria di monitoraggio delle ...

Anas - Toninelli : 'No a fusione con Fs - da sola si occupi di gestione e sicurezza nelle Strade' : Ieri le dimissioni dell'Ad Armani. 'E' stato un ricambio naturale' - Nei prossimi giorni, presumibilmente la prossima settimana, sarà nominato il nuovo vertice di Anas dopo le dimissioni dell'ad ...

Toninelli : 'Stiamo lavorando per far lavorare Anas da sola - si occupi solo di gestione e sicurezza Strade' : No alla fusione con Fs: sarebbe questa la ragione delle dimissioni, ieri, dell'Ad Armani. 'E' stato un ricambio naturale' - Nei prossimi giorni, presumibilmente la prossima settimana, sarà nominato il ...

Agenzia per la sicurezza : così da Genova si vigilerà su ponti - Strade e viadotti : In Liguria una sede della nuova Agenzia per la sicurezza. Ma per la piena operatività serviranno tempo e competenze

Lombardia : Terzi - risorse raddoppiate per sicurezza Strade piccoli Comuni (2) : (AdnKronos) - Terzi rimarca quindi che "stiamo invertendo la rotta rispetto all’epoca dei tagli sciagurati messi in atto dai governi precedenti: tagli e vincoli di spesa che hanno messo in ginocchio anche gli enti locali virtuosi, quelli con i conti in ordine, i quali si sono ritrovati a non poter a

Lombardia : Terzi - risorse raddoppiate per sicurezza Strade piccoli Comuni : Milano, 24 ott. (AdnKronos) - La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, ha implementato con altri 3 milioni di euro, stanziando complessivamente 6 milioni di euro, il bando regionale per la messa in sicure

Notte di paura all'Olimpico a Roma : battaglia sulle Strade - sicurezza violata : Una battaglia a colpi di sassi, catenate e fendenti di coltello vicino all'Olimpico, poco prima del dramma della scala mobile con 20 tifosi russi feriti alla stazione metro di Repubblica. Un corpo a ...

Sicurezza AutoStrade - il Ministero : Limitare traffico sull'A24 e A25 : L'Aquila - "Particolare attenzione" nella "regolamentazione del transito dei veicoli pesanti", in particolare su 8 viadotti "che, come dimostrato nelle verifiche di Sicurezza, inducono sollecitazioni critiche specialmente agli impalcati e alle solette", sulla A24 e A25. È una delle 5 prescrizioni contenute nella relazione firmata dal dirigente del Mit, Placido Migliorino, e consegnata al ministro Danilo ...

Sicurezza AutoStrade - il Ministero : Limitare traffico sull'A24 e A25 : L'Aquila - "Particolare attenzione" nella "regolamentazione del transito dei veicoli pesanti", in particolare su 8 viadotti "che, come dimostrato nelle verifiche di Sicurezza, inducono sollecitazioni critiche specialmente agli impalcati e alle solette", sulla A24 e A25. È una delle 5 prescrizioni contenute nella relazione firmata dal dirigente del Mit, Placido Migliorino, e consegnata al ministro Danilo ...

Viadotti A24-25 - il ministero : “Strade dei Parchi limiti il traffico. Non dimostrato adeguato standard di sicurezza” : “Strade dei Parchi deve limitare il traffico” perché i sopralluoghi sui Viadotti hanno evidenziato che il decadimento manutentivo riscontrato “è tale da non poter dimostrare il raggiungimento di adeguato standard di sicurezza con il regolare transito” della circolazione. Dopo il botta e risposta sulle condizioni della A24-25, arriva l’affondo del ministero delle Infrastutture nei confronti della concessionaria Toto ...

Sicurezza autoStrade in II Commissione regionionale All'odg A24 e A25 e tratto abruzzese A14 : L'Aquila - La Seconda Commissione del Consiglio regionale d'Abruzzo "Territorio, Ambiente e Infrastrutture" oggi si è riunita per discutere con il seguente ordine del giorno: "Audizioni in merito alla Sicurezza delle infrastrutture autostradali A24-A25 e A14 per il tratto di competenza abruzzese". Sono stati invitati: Strada dei Parchi Spa, amministratore delegato Cesare Ramadori e vicepresidente Mauro Fabris; ...

Sicurezza autoStrade A24 e A25 - Strada dei Parchi a Toninelli : “Sblocchi i fondi entro 5 giorni” : Strada dei Parchi, società del Gruppo Toto che gestisce le autostrade A24 e A25, ha inviato una diffida al ministero Infrastrutture e Trasporti per lo sblocco dei 192 milioni per la messa in Sicurezza dei viadotti.Continua a leggere