Storie italiane | Vladimir Luxuria | ‘Quella volta che ci è arrivato lo sfratto’

tvzap.kataweb

: Con la vostra generosità la ricerca può avanzare verso la cura. 20 milioni di grazie da parte di chi ogni giorno a… - Telethonitalia : Con la vostra generosità la ricerca può avanzare verso la cura. 20 milioni di grazie da parte di chi ogni giorno a… - luce1961 : RT @Cri2Marta: @Fede_Angelucci @SanremoRai @eleonoradaniele @storie_italiane #sanremo2019 #sanremogiovani #luomocheverra #angelucci Meriti… - luce1961 : RT @MELISCLIMA1: @storie_italiane @eleonoradaniele @Fede_Angelucci @RaiUno Forza il talento forza Federico @angelucci @luomocheverra @raiun… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) “Questo non l’ho mai raccontato. Vivevo a Foggia, in una famiglia con 5 figli. Mio padre faceva il camionista, lavorava tantissimo ma i soldi non bastavano. Mia mamma faceva la casalinga. Purtroppo, una, nella casa che avevamo in affitto ci èlo sfratto esecutivo. Io ricordo lo strazio dei miei genitori“. È il racconto commosso diche, ospite di Eleonora Daniele asu Rai1 – durante un servizio sulle famiglie in emergenza abitativa a Foggia – ha rivelato alcuni particolari inediti sul suo passato.LEGGI:, su Instagram la foto dell’aggressione a 20 annie la famiglia in una casa popolare “I miei genitori sono entrati in graduatoria per l’accesso alle case popolari e sono stati fortunati, rispetto a queste persone – ha proseguito ...