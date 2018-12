Stati Uniti verso la paralisi Si profila mancato accordo su Budget

La prima grossa conseguenza del ritiro degli Stati Uniti dalla Siria : Lo stimato segretario della Difesa Jim Mattis si è dimesso, in polemica con la decisione di Donald Trump

La manovra senza relatore al Senato e il rischio shutdown negli Stati Uniti : DALL'ITALIA La manovra va in aula al Senato senza mandato al relatore. Il presidente della commissione Bilancio, Daniele Pesco, ha detto che sta arrivando il maxiemendamento e che pertanto è inutile la discussione in commissione. “Nessun aumento dell’Iva nei prossimi anni”, hanno assicurato Sal

Negli Stati Uniti il linciaggio diventa un reato federale : Malgrado l'aumento degli attriti sociali e l'esacerbarsi delle problematiche razziali durante questi anni di amministrazione Trump, nella giornata di ieri gli Stati Uniti hanno compiuto un ulteriore ...

Albania : esplusione diplomatici iraniani - Stati Uniti si congratulano con Tirana : Il mondo deve stare unito nelle sanzioni contro il regime iraniano finché non cambi il suo comportamento distruttivo", scrive Pompeo. , segue, , Alt,

La Corea del Nord ha detto che non rinuncerà alle sue armi nucleari se gli Stati Uniti non ritireranno le loro da tutta la regione : La Corea del Nord ha detto che non rinuncerà alle sue armi nucleari se gli Stati Uniti non ritireranno le loro da tutta la regione e se non si ritireranno completamente dalla Corea del Sud. La notizia è stata data

Immigrazione : Stati Uniti - giudice si esprime contro politica di Trump che blocca richiesta d'asilo per vittime di violenza domestica : Washington, 19 dic 22:30 - , Agenzia Nova, - Un giudice federale ha criticato la politica dell'amministrazione Trump che ha respinto i richiedenti asilo che affermavano di subire violenza domestica o violenza di gruppo. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Emmet Sullivan, ha ...

Sale il costo del denaro negli Stati Uniti : Come previsto la Federal Reserve ha aumentato di un quarto di punto i livelli di riferimento sui tassi di interesse

ANDREA BOCELLI - UNA GRANDE STORIA ITALIANA/ The Heart of Christmas : lo speciale in onda negli Stati Uniti : ANDREA BOCELLI- Una GRANDE STORIA ITALIANA: lo speciale di Rai1 dedicato al tenore e ai suoi ultimi grandi successi internazionali.

Perché il ritiro degli Stati Uniti dalla Siria mi lascia perplesso. Parla il generale Camporini : Questo la dice lunga sulla situazione sociale, culturale e politica nell'area. Lei ha detto che gli Stati Uniti non hanno avuto un ruolo di primissimo piano in Siria. Può spiegarci meglio. Sono stato ...

Gli Stati Uniti si stanno preparando per un completo ritiro dal nord-est della Siria - dice la stampa americana : Il Wall Street Journal ha scritto che gli Stati Uniti si starebbero preparando a ritirare tutti i loro soldati dal nord-est della Siria, dove negli ultimi anni l’esercito statunitense ha appoggiato la guerra della coalizione di curdi e arabi contro

Stati Uniti - rischi di recessione cresciuti al 40% : L'ultimo sondaggio Reuters condotto su oltre 100 economisti, dal 6 al 13 dicembre, ha mostrato che l'economia statunitense rallenterà nei prossimi trimestri con una crescita del prodotto interno ...

Incubo “shutdown” negli Stati Uniti : cosa significa e cosa potrebbe succedere : Torna l’Incubo “shutdown” negli Stati Uniti: la procedura blocca tutte le attività governative non essenziali nel momento in cui il Congresso non riesce ad approvare la finanziaria. L’ultima volta è accaduto l’anno scorso, quando repubblicani e democratici, non riuscirono a trovare un accordo sui cosiddetti “dreamer”, gli immigrati illegali entrati negli USA da minori. Questa volta a minacciare lo ...

Gli Stati Uniti hanno detto di avere ucciso in due giorni 62 miliziani del gruppo terroristico somalo al Shabaab : L’esercito statunitense ha detto di avere ucciso 62 miliziani del gruppo terroristico somalo al Shabaab in sei attacchi aerei compiuti in Somalia tra sabato e domenica. I bombardamenti – quattro sabato e due domenica – sono i più violenti compiuti