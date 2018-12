Stasera in tv | programmi tv di venerdì 21 dicembre 2018

Stasera IN TV " Film e Programmi 21 dicembre 2018 - : 23:40 Noi siamo infinito - Film × TRAILER TRAMA È il 1991 e Charlie , Logan Lerman, è un ragazzo molto intelligente, ma allo stesso tempo timido e insicuro, che osserva il mondo intorno a sé ...

Stasera IN TV - i programmi televisivi di giovedì 20 dicembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 20 dicembre 2018: Rai 1 dedica la serata al primo dei due appuntamenti della kermesse Sanremo Giovani 2018, condotta da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi. Rai 2 trasmette il film Saving Mr Banks (Usa, 2013) con Tom Hanks. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, andrà in onda il film Dio vive e esiste a Bruxelles (Francia, 2015) con Catherine Deneuve e Benoit ...

Programmi TV di Stasera - giovedì 20 dicembre 2018. Su Rai2 Tom Hanks e Emma Thompson in «Saving Mr Banks» : Tom Hanks ed Emma Thompson in Saving Mr. Banks Rai1, ore 21.25: Sanremo Giovani – Prima Serata Ventiquattro giovani in gara, due posti prestigiosi accanto ai big del Festival della Canzone Italiana. Arriva Sanremo Giovani: un grande evento musicale in due appuntamenti in prima serata per decretare chi tra i nuovi talenti della musica italiana conquisterà il pass per il palco di Sanremo. A condurre le serate un duo d’eccezione composto da ...

Stasera in tv - programmi tv di giovedì 20 dicembre 2018 : Sport in tv . Seconda serata F ilm . Addio al celibato con un giovanissimo Tom Hanks, su Cine Sony , ch55, alle 23; Herbie il Maggiolino sempre più matto su Paramount Channel , ch27, alle 23; I ...

Stasera IN TV " Film e Programmi 20 dicembre 2018 - : ...00 Potere assoluto - Film × TRAILER TRAMA Sang-hwan, un poliziotto alle prime armi, viene coinvolto da un gruppo di taoisti metropolitani nella lotta per la salvezza del mondo contro un ...

Stasera IN TV - i programmi televisivi di mercoledì 19 dicembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 19 dicembre 2018: Rai 1 propone la commedia La cena di Natale (Italia, 2016) con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti. Rai 2 dedica la serata alla seconda puntata dello show Guarda… stupisci, presentato da Renzo Arbore. Su Rai 3 Federica Sciarelli, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, conduce il tradizionale appuntamento con Chi l’ha visto?. Su Canale 5 debutta la ...

Programmi TV di Stasera - mercoledì 19 dicembre 2018. Su Rai1 «La cena di Natale» : Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti in La cena di Natale Rai1, ore 21.25: La cena di Natale Film di Marco Ponti del 2016, con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido, Maria Pia Calzone. Prodotto in Italia. Durata: 95 minuti. Trama: Polignano a mare, vigilia di Natale: Chiara è incinta, ma il marito Damiano non smette di cercare altre donne. Nel frattempo don Mimì, padre di Damiano, e Ninella, madre di Chiara, coltivano il sogno di ...

Stasera in tv : programmi tv di mercoledì 19 dicembre 2018 : Solo calcio estero: per la Bundesliga alle 18.30 Schalke 04-Bayer Leverkusen e alle 20.30 Bayern-Lipsia su SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL; per la League Cup inglese alle 20.45 Arsenal-Tottenham ...

Stasera IN TV - anticipazioni programmi televisivi di martedì 18 dicembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 18 dicembre 2018: Rai 1 dedica la serata alla fiction L’Amica geniale (episodio I fidanzati) con Elisa Del Genio, Margherita Mazzucco, Elisabetta De Palo, Ludovica Nasti. Su Rai 2 serata culinaria con Il Ristorante degli chef con Andrea Berton, Isabella Potì, Philippe Leveillè. Su Rai 3 Bianca Berlinguer, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, conduce il tradizionale ...

Programmi TV di Stasera - martedì 18 dicembre 2018. Su Rai1 ultimo appuntamento con «L’Amica Geniale» : Gaia Girace e Margherita Mazzucco in L'Amica Geniale Rai1, ore 21.25: L’Amica Geniale – Ultima Puntata – 1^Tv Fiction di Saverio Costanzo del 2017, con Elisa Del Genio, Margherita Mazzucco, Ludovica Nasti, Gaia Girace. Prodotto in Italia. I fidanzati: Lila si fidanza ufficialmente con Stefano Carracci che, ammaliato dai progetti delle scarpe, decide di entrare in affari con i Cerullo, producendo quei modelli immaginati da ...

Stasera in tv : programmi tv di martedì 18 dicembre 2018 : Ancora una coda della sedicesima giornata di serie A, alle 20.30 Bologna-Milan su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT , canale 251 satellite, ; calcio estero: per la Bundesliga alle 18.30 Borussia M.-...

Stasera IN TV " Film e Programmi 18 dicembre 2018 - : 23:16 Matrix Italia 1 19:00 Sport Mediaset Anticipazioni 19:05 Sport Mediaset 19:40 C.S.I. New York serie tv 20:35 CSI serie tv 21:25 300 - Film × TRAILER TRAMA 300 è il numero di spartani che ...

Stasera IN TV - i programmi televisivi di lunedì 17 dicembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 17 dicembre 2018: Rai 1 dedica la serata all’ultima puntata della fiction Nero a metà (episodio Una questione in sospeso) con Claudio Amendola, Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario. Rai 2 programma il film Un amore tutto suo (Usa, 1995) con Sandra Bullock. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, Sigfrido Ranucci ...

Programmi TV di Stasera - lunedì 17 dicembre 2018. Su Canale5 «Race – Il colore della vittoria» : Stephan James in Race - Il colore della vittoria Rai1, ore 21.25: Nero a Metà – Ultima Puntata - 1^Tv Fiction di Marco Pontecorvo del 2018, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Rosa Diletta Rossi. Prodotta in Italia. Una questione in sospeso: Alba e la squadra scoprono che dietro l’arresto di Carlo c’è Malik. La ragazza, profondamente delusa, chiede l’aiuto di Riccardo per difendere suo padre. Malik è determinato a ...