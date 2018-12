Stampa inglese | Mourinho cacciato dai giocatori

Stampa inglese : 'Michael Schumacher sta meglio e non è più a letto' : Una settimana fa il presidente della Fia, nonché ex team principal del sette volte campione del mondo Schumacher , durante un'intervista rilasciata ad Auto Motor und Sport, aveva rivelato di aver ...

Kate Middleton è la Lady Diana moderna? L'analogia della Stampa inglese : I gioielli della Duchessa, chiamati il nodo degli amanti di Cambridge,, sono stati resi famosi in tutto il mondo grazie a Lady Diana , che a sua volta le ricevette in regalo nientemeno che dalla ...

Secondo la Stampa inglese l'Inter vuole Ozil per rinforzare il centrocampo (RUMORS) : Nelle prossime sessioni di calciomercato una delle protagoniste sarà sicuramente l'Inter, che vuole rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. Non si parlerà solo degli eventuali riscatti di Matteo Politano, che sembra scontato (per una cifra complessiva di venticinque milioni di euro) e di Keita Balde, per la quale bisogna discutere (il riscatto ammonta a quaranta milioni di euro). I nerazzurri, però, ...