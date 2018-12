Paura a Vienna - Spari nel centro città : persone colpite - un morto : Diversi colpi di arma da fuoco sono stati segnalati nei pressi di un ristorante che si trova al centro della città austriaca dove sono accorse numerose forze di polizia. L'area è stata isolata da agenti e ci sono persone colpite. Il responsabile sarebbe in fuga ed è attualmente ricercato dalla polizia.Continua a leggere

Spari in un ristorante nel centro di Vienna - un morto e un ferito grave : Spari nel centro della capitale austriaca Vienna che ora si trova in stato d'assedio. I colpi sarebbero stati sparati in un ristorante poco dopo l'ora di pranzo. Questo è quanto...

Spari in un ristorante nel centro di Vienna - un morto e un ferito grave : Spari nel centro della capitale austriaca Vienna che ora si trova in stato d'assedio. I colpi sarebbero stati sparati in un ristorante poco dopo l'ora di pranzo. Questo è quanto...

Austria - Spari nel centro di Vienna : almeno 1 morto. Caccia all'uomo Live Tv : Caccia all’uomo dopo che sono stati uditi degli spari nei pressi di un ristorante sulla Backerstrasse, nel centro della città. centro chiuso tra Lugeck e Postgasse

Paura a Vienna - Spari nel centro città : ci sono feriti : Diversi colpi di arma da fuoco sono stati segnalati nei pressi di un ristorante che si trova al centro della città austriaca dove sono accorse numerose forze di polizia. L'area è stata isolata da agenti e ci sono persone colpite. Il responsabile sarebbe in fuga ed è attualmente ricercato dalla polizia.Continua a leggere

Spari in un ristorante nel centro di Vienna - un morto e un ferito : Spari nel centro della capitale austriaca Vienna che ora si trova in stato d'assedio. I colpi sarebbero stati sparati in un ristorante poco dopo l'ora di pranzo. Questo è quanto...

Spari in un ristorante nel centro di Vienna - un morto e un ferito : Spari nel centro della capitale austriaca Vienna che ora si trova in stato d'assedio. I colpi sarebbero stati sparati in un ristorante poco dopo l'ora di pranzo. Questo è quanto...

Spari in un ristorante nel centro di Vienna - almeno due feriti : Spari nel centro della capitale austriaca Vienna che ora si trova in stato d'assedio. I colpi sarebbero stati sparati in un ristorante poco dopo l'ora di pranzo. Questo è quanto...

Austria - Spari nel centro di Vienna : c’è un morto; un ferito. Caccia all'uomo Live Tv : Caccia all’uomo dopo che sono stati uditi degli spari nei pressi di un ristorante sulla Backerstrasse, nel centro della città. Ci sarebbe un morto

Spari in un ristorante nel centro di Vienna - almeno due feriti : ?Spari in un ristorante nel centro di Vienna, in zona Lugeck, almeno due feriti. Non sono ancora note le cause che hanno scatenato la sparatoria, sul posto decine di agenti della polizia.

Spari nel centro di Vienna - due feriti Caccia all’uomo - panico in strada : Caccia all’uomo dopo che sono stati uditi degli Spari all’interno del ristorante Figlmüller, sulla Backerstrasse, nel centro della città. Due persone sarebbero rimaste ferite

Spari nel centro di Vienna - due feriti : Caccia all’uomo dopo che sono stati uditi degli Spari all’interno del ristorante Figlmüller, sulla Backerstrasse, nel centro della città. Due persone sarebbero rimaste ferite

Mamma si getta nel Tevere. Sparite le gemelle di 4 mesi : La cronaca di una storia che nessuno avrebbe mai voluto scrivere comincia ieri alle 6 del mattino. 'Mi sono svegliato e non c'erano più' racconta Francesco agli inquirenti. L'uomo, ingegnere, non ...

Mamma suicida gettandosi nel Tevere - si cercano le gemelline di sei mesi : «Sparite nel nulla». Marito colto da malore : Dramma atroce a Roma, dove una donna di 38 anni, G.O., è stata trovata morta nel Tevere nelle prime ore di questa mattina: poche ore prima si sarebbe allontanata di casa insieme alle due...