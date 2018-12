Spari in centro a Vienna | un morto e un ferito Sospetto ancora in fuga

Vienna - Spari in centro : un morto. Arrestato un sospetto : Colpi d'arma da fuoco nel centro di Vienna. Una persona è morta, a quanto risulta all'emittente austriaca Orf e una seconda è rimasta ferita. «Due persone sono state trovate con ferite da arma da ...

Vienna - Spari in un ristorante del centro : un morto e un ferito : Un morto e un ferito dopo una sparatoria davanti a un ristorante a Vienna. Ad aprire il fuoco sarebbe stato un uomo al momento in fuga e ricercato dalla polizia. L’area che circonda il ristorante del centro città sulla Bäckerstraße, nella capitale austriaca, è stata immediatamente isolata e un elicottero della polizia sorvola la zona in cerca dell’uomo. L’episodio, come ha confermato la polizia, è avvenuto attorno alle 13.30 ...

Spari nel centro di Vienna : Almeno una persona è stata uccisa nel centro di Vienna ed è in corso una caccia all'uomo, riferisce la polizia austriaca. “Due persone sono state trovate con ferite d'arma da fuoco oggi intorno alle 13:30 nella zona di Innere Stadt, vicino a Lugeck”, ha scritto la polizia in un comunicato, diffuso a

Vienna - Spari in un ristorante del centro : un morto e un ferito - arrestato un sospetto. Escluso terrorismo : Un sospetto è stato arrestato per la sparatoria avvenuta a ora di pranzo a Vienna, in un ristorante del centro. Due uomini, uno dei quali ancora in fuga, avrebbero aperto il fuoco...

Paura a Vienna - Spari nel centro città : persone colpite - un morto : Diversi colpi di arma da fuoco sono stati segnalati nei pressi di un ristorante che si trova al centro della città austriaca dove sono accorse numerose forze di polizia. L'area è stata isolata da agenti e ci sono persone colpite. Il responsabile sarebbe in fuga ed è attualmente ricercato dalla polizia.Continua a leggere

Spari in un ristorante nel centro di Vienna - un morto e un ferito grave : Spari nel centro della capitale austriaca Vienna che ora si trova in stato d'assedio. I colpi sarebbero stati sparati in un ristorante poco dopo l'ora di pranzo. Questo è quanto...

Spari in un ristorante nel centro di Vienna - un morto e un ferito grave : Spari nel centro della capitale austriaca Vienna che ora si trova in stato d'assedio. I colpi sarebbero stati sparati in un ristorante poco dopo l'ora di pranzo. Questo è quanto...

Vienna - Spari in un ristorante del centro : un morto e un ferito - due uomini in fuga. Urlavano : «Fratello» : Vienna, spari in un ristorante in centro: un morto e un ferito. In fuga i due uomini che avrebbero aperto il fuoco sparando almeno cinque colpi in un ristorante nel centro della città di...

Austria - Spari nel centro di Vienna : almeno 1 morto. Caccia all'uomo Live Tv : Caccia all’uomo dopo che sono stati uditi degli spari nei pressi di un ristorante sulla Backerstrasse, nel centro della città. centro chiuso tra Lugeck e Postgasse

Vienna - Spari in centro fuori da un locale. “Un morto e un ferito - uomo in fuga” : Un uomo ha aperto il fuoco in Bäckerstraße, fuori dal ristorante Figlmüller, nel centro di Vienna. Secondo le informazioni iniziali, riferite dai media austriaci, una persona è morta e c’è un ferito grave. L’uomo ha sparato intorno alle 13.30 nel quartiere Lugeck e poi è scappato: “La sua ricerca è in corso”, ha confermato l’account Twitter della polizia viennese. #Aktuell: Gegen 13:30 Uhr wurden zwei Personen mit ...

Paura a Vienna - Spari nel centro città : ci sono feriti : Diversi colpi di arma da fuoco sono stati segnalati nei pressi di un ristorante che si trova al centro della città austriaca dove sono accorse numerose forze di polizia. L'area è stata isolata da agenti e ci sono persone colpite. Il responsabile sarebbe in fuga ed è attualmente ricercato dalla polizia.Continua a leggere

Spari in un ristorante nel centro di Vienna - un morto e un ferito : Spari nel centro della capitale austriaca Vienna che ora si trova in stato d'assedio. I colpi sarebbero stati sparati in un ristorante poco dopo l'ora di pranzo. Questo è quanto...

Spari in un ristorante nel centro di Vienna - un morto e un ferito : Spari nel centro della capitale austriaca Vienna che ora si trova in stato d'assedio. I colpi sarebbero stati sparati in un ristorante poco dopo l'ora di pranzo. Questo è quanto...

Vienna - Spari in centro. Media : “Un morto e un ferito - uomo in fuga” : Un uomo ha aperto il fuoco in Bäckerstraße, nel centro di Vienna. Secondo le informazioni iniziali, riferite dai Media austriaci, una persona è morta e c’è un ferito grave. L’uomo ha sparato intorno alle 13.30 nel quartiere Lugeck e poi è scappato: “La sua ricerca è in corso”, ha confermato l’account Twitter della polizia viennese. #Aktuell: Gegen 13:30 Uhr wurden zwei Personen mit Schussverletzungen in der ...