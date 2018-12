Sparatoria nel cuore di Vienna - un morto e un ferito grave : entrambi colpiti alla testa : Spari nel centro della capitale austriaca Vienna che ora si trova in stato d'assedio. I colpi sarebbero stati sparati in un ristorante poco dopo l'ora di pranzo. Questo è quanto...

C’è stata una Sparatoria nel centro di Vienna : Intorno alle 13:30 di oggi due persone sono state ferite in una sparatoria nel centro storico di Vienna, in Austria. La notizia è stata confermata dalla polizia, che ha comunicato di essere alla ricerca della persona che ha sparato. Per

Brasile - Sparatoria nella Cattedrale : uccide quattro persone e si suicida davanti all'altare : Poco dopo mezzogiorno un uomo è entrato nella Cattedrale di Campinas , nello stato di San Paolo , Brasile , , è ha aperto il fuoco contro i fedeli. quattro persone sono morte sul colpo altre tre sono ...

Diversi feriti a Strasburgo nel corso di una Sparatoria : Hezbollah è un gruppo di “terroristi”, ha detto Salvini. “Chi vuole la pace difende la sicurezza di Israele”, ha scritto su Facebook il ministro dell’Interno, in visita allo stato ebraico. Fonti del ministero della Difesa hanno espresso “stupore” e “imbarazzo” per le sue frasi. Il vicepremier Luigi

C’è stata una Sparatoria a Strasburgo nella zona del centro dove si trovano i mercatini di Natale : C’è stata una sparatoria a Strasburgo, in Francia, tra Rue des Grandes-Arcades e Grand Rue.Grand Rue, la zona del centro dove sono stati allestiti i mercatini di Natale: lo ha confermato il vicesindaco della città su Twitter Alain Fontanel. La

Chicago : due morti nella Sparatoria : ANSA, - WASHINGTON 19 NOV - E' di due morti il bilancio della sparatoria avvenuta nell'area del Mercy Hopsital di Chicago. Le vittime sono la donna a cui l'uomo ha sparato ripetutamente e lo stesso ...

Il dramma di Tel : sopravvissuto alla strage di Las Vegas - muore nella Sparatoria in California : Telemachus Orfanos, ventisette anni, è una delle dodici vittime del Borderline Bar and Grill di Thousand Oaks, in California. Un anno fa si trovava al concerto di musica country a Las Vegas quando un uomo sparò sulla folla uccidendo 58 persone. La madre: “Non voglio preghiere né pensieri, voglio il controllo delle armi”.Continua a leggere

PITTSBURGH - STRAGE NELLA SINAGOGA : 8 MORTI/ Ultime notizie Sparatoria - Trump : "rafforzare leggi pena di morte" : PITTSBURGH, sparatoria alla SINAGOGA: almeno 7 MORTI. Ultime notizie, feriti due agenti, aggressore in fuga. Nuova STRAGE a colpi di arma da fuoco negli Stati Uniti(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 20:00:00 GMT)

Sparatoria nella sinagoga di Pittsburgh - in Usa - almeno sette morti : Sono almeno sette le persone morte nella sinagoga di Pittsburgh, Pennsylvania a causa di una Sparatoria. Un uomo armato ha aperto il fuoco. Lo riferisce l'emittente radio Dkda, segnalando che il numero delle vittime potrebbero essere più alto. L'uomo ha sparato contro gli agenti quando sono arrivati costringendoli a ripararsi dietro le loro auto. La polizia ha ordinato agli abitanti del quartiere di restare in casa.La sinagoga era piena ...

Il sindaco di Kerch ha raccontato delle gesta dei cittadini nel giorno della Sparatoria - : Gli abitanti di Kerch nel giorno della tragedia all'università hanno aiutato a portare i bambini feriti in ospedale con le proprie automobili, ha detto a Sputnik il sindaco della città Sergey Borozdin.