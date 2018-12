Sparatoria a Vienna | c' è una vittima | è caccia all' uomo

Vienna sotto assedio : Sparatoria nel ristorante Figlmüller : Terrore in centro a Vienna. La capitale dell’Austria si trova in stato d’assedio. I colpi sarebbero stati sparati in un

Sparatoria in centro a Vienna - ci sarebbe almeno 1 morto : almeno una persona sarebbe morta in una Sparatoria avvenuta in un ristorante in centro a Vienna. Lo riporta il quotidiano austriaco Kurier, che nella sua versione online parla anche di un'altra persona rimasta ferita.L'episodio, come ha confermato la polizia, è avvenuto attorno alle 13.30 nei pressi del ristorante Figlmüller. Nella zona è in corso un'operazione delle forze dell'ordine. L'area è sorvolata da due ...

C’è stata una Sparatoria nel centro di Vienna : Intorno alle 13:30 di oggi due persone sono state ferite in una sparatoria nel centro storico di Vienna, in Austria. La notizia è stata confermata dalla polizia, che ha comunicato di essere alla ricerca della persona che ha sparato. Per