Solstizio d’Inverno 2018 | tra scienza e cultura | ecco tutto quello che c’è da sapere sul

Solstizio d’Inverno 2018 : Google lo celebra con un simpatico doodle e alcune curiosità : Anche quest’anno Google celebra la ricorrenza del Solstizio d’inverno per l’emisfero settentrionale e lo fa con un simpatico doodle animato, dove un piccolo personaggio gioca con i fiocchi di neve sul ghiaccio. È proprio oggi, infatti, il primo giorno d’inverno, nonché la notte più lunga del 2018: siamo nel momento dell’anno in cui il Polo Nord raggiunge, in relazione al suo asse, il punto di massima distanza dal ...

Solstizio d’Inverno 2018 : ecco perché veniva festeggiato nelle antiche culture e la relazione con il Natale : Il giorno del Solstizio d’Inverno, che quest’anno cade il 21 dicembre, è la data in cui viviamo il giorno più breve e la notte più lunga dell’anno nell’emisfero settentrionale: ossia il momento in cui il Polo Nord è più distante per inclinazione dal sole. La parola “Solstizio” deriva dal latino solstitium che significa “il sole si ferma”, e indica il momento in cui l’apparente movimento del percorso del sole sembra fermarsi brevemente. Ma non si ...

Solstizio d’Inverno 2018 da incanto : ecco come osservare le Ursidi nella notte della Luna Fredda : Oggi, venerdì 21 dicembre, scocca il Solstizio d’Inverno, il giorno più corto dell’anno, che quest’anno incanterà tutti gli appassionati di astronomia. Nel cielo, infatti, apparirà anche la Luna Fredda o Luna della Lunga notte, poco prima che del picco dello sciame meteorico delle Ursidi. Il Solstizio d’Inverno segna un periodo di transizione in cui i giorni iniziano a diventare più lunghi nell’emisfero settentrionale e più corti nell’emisfero ...

Domani sarà il Solstizio d’Inverno di fatto la giornata più corta che ci sia! : Con il solstizio d’inverno: il 21 dicembre 2018, alle ore 22:23 UTC (23:23 ora italiana), ha inizio l’inverno astronomico. Infatti il solstizio d’inverno è il giorno in cui inizia, dal punto di vista astronomico, la stagione invernale. Il solstizio (dal latino ‘solstitium’, ‘sol’- “Sole” e -‘sistere’ “fermarsi”) è in astronomia il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto ...

Previsioni Meteo Natale - nel giorno del Solstizio d’Inverno arriva l’Anticiclone che porterà caldo anomalo in tutt’Italia : Previsioni Meteo Natale – Nel giorno del Solstizio d’Inverno, Venerdì 21 Dicembre, arriva l’Anticiclone delle Azzorre che garantirà sole e caldo anomalo per un lungo periodo durante le festività natalizie, dopo il freddo e le nevicate delle scorse ore. Già oggi le temperature sono aumentate considerevolmente nelle Regioni del Centro/Sud con +18°C a Catania, Siracusa e Gioiosa Jonica, +17°C a Palermo, Rosarno e Soverato, +16°C a ...

Solstizio d’Inverno 2018 - è il 21 dicembre la data ufficiale dell’inizio della stagione : È la data ufficiale dell’inizio della stagione più fredda, ma il Solstizio d’inverno è il giorno in cui i minuti di luce sono al minimo. In questo periodo l’inclinazione dell’asse della Terra rispetto al piano dell’eclittica (il cammino apparente tracciato dal Sole nel cielo durante l’anno) è al suo massimo possibile. In Italia il fenomeno del Solstizio d’inverno quest’anno scatterà alle 23.23 di ...

Arriva il Solstizio d’Inverno 2018 : dalla posizione del Sole alla durata del giorno e della notte - ecco cosa accade il 21 Dicembre : Il 21 Dicembre 2017, alle ore 22:23 UTC (23:23 ora italiana) “scatta” il Solstizio d’Inverno 2018, dando inizio all’inverno astronomico. Il Sole si troverà alla sua massima distanza al di sotto dell’equatore celeste, e sarà minimo l’arco apparente da sudest a sudovest, cosa che lo renderà il giorno più corto dell’anno. Successivamente il Sole comincerà a risalire verso l’equatore celeste e le ore di luce aumenteranno ...

Il Solstizio d’Inverno 2018 coincide con la Luna Fredda e le stelle cadenti : ecco cosa splenderà nel cielo la notte del 21 Dicembre : Il Solstizio d’Inverno, che quest’anno cade venerdì 21 Dicembre, segnerà il giorno più breve dell’anno mentre la Luna piena illuminerà il cielo notturno e sarà visibile nella notte più lunga dell’anno. I due eventi non sono perfettamente allineati: la Luna piena raggiungerà il culmine alle 18:50 (ora italiana) del 22 Dicembre, mentre il Solstizio avverrà un giorno prima alle 23:23 italiane. Tuttavia, ad occhio nudo, la Luna apparirà come piena ...

Conto alla rovescia per il Solstizio d’Inverno 2018 : ecco la DATA della notte più lunga dell’anno : Conto alla rovescia per il Solstizio d’inverno: il 21 dicembre 2018, alle ore 22:23 UTC (23:23 ora italiana), ha inizio l’inverno astronomico. Il Sole si troverà alla sua massima distanza al di sotto dell’equatore celeste, e sarà minimo l’arco apparente da sudest a sudovest, cosa che lo renderà il giorno più corto dell’anno. Successivamente il Sole comincerà a risalire verso l’equatore celeste e le ore di luce aumenteranno ...