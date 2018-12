Solstizio d’Inverno 2018 | ecco perché veniva festeggiato nelle antiche culture e la

meteoweb.eu

: Solstizio d’inverno 2018, è il 21 dicembre la data ufficiale dell’inizio della stagione - fattoquotidiano : Solstizio d’inverno 2018, è il 21 dicembre la data ufficiale dell’inizio della stagione - pettymagpie : RT @VaeVictis: Domani alle 23:22 è il solstizio d’inverno: da quell’ora le giornate torneranno ad allungarsi (mooolto lentamente). Una curi… - BlogNews_it : Solstizio d’inverno 2018, è il 21 dicembre la data ufficiale dell’inizio della stagione -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Il giorno del, che quest’anno cade il 21 dicembre, è la data in cui viviamo il giorno più breve e la notte più lunga dell’anno nell’emisfero settentrionale: ossia il momento in cui il Polo Nord è più distante per inclinazione dal sole. La parola “” deriva dal latino solstitium che significa “il sole si ferma”, e indica il momento in cui l’apparente movimento del percorso del sole sembra fermarsi brevemente. Ma non si verifica solo un giorno: in realtà, con ilentriamo nei giorni più bui dell’inverno ma ci vorranno diversi giorni, fino alla mattina del 25 dicembre, per percepire che la luce diurna è più lunga di circa 1 minuto.Questo evento è sempre stato visto come l’annullamento della presenza del sole nel cielo, il che ha fatto sì che venisse associato al concetto di nascita o rinascita. L’antico dio egizio Osiride, il dio Sol Invictus romano ...