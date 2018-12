Smart TV Sony | quale comprare

Smartphone Android in offerta oggi 19 dicembre : LG G7 - Huawei P20 Lite - Samsung Galaxy Note 9 - Sony Xperia XZ2 Compact e tanti altri : oggi in offerta ci sono LG G7, Xiaomi Mi MIX 2, Huawei P20 Lite, Sony Xperia XZ2 Compact e Samsung Galaxy Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 19 dicembre: LG G7, Huawei P20 Lite, Samsung Galaxy Note 9, Sony Xperia XZ2 Compact e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Offerte Mercoledì 19 : P20 Lite - YI M1 e SONY - Smartwatch - PS4 - SSD e molto altro! : Ecco le Offerte Amazon del giorno, un articolo in continuo aggiornamento dove potrete usufruire degli imperdibili sconti Amazon!

Sony aggiorna ad Android 8.0 Oreo le Smart TV uscite nel 2016-2017 : Sony procede al rilascio dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per alcuni modelli di Smart TV del 2016 e del 2017: niente Project Treble.

Netflix allunga la lista di Smartphone che supportano l'HD e l'HDR - presenti nuovi Huawei - LG e Sony : Netflix allunga la lista degli smartphone che supportano lo streaming in HD e la funzione HDR. presenti Huawei, LG e Sony.

Sony sta lavorando a uno Smartphone trasparente : (Foto: Sony, Wipo) Mentre Samsung, Huawei e molti altri stanno pensando a realizzare i loro primi smartphone con display pieghevoli, Sony sta già guardando oltre, e per la precisione a prodotti con schermi che sappiano non solo ripiegarsi su loro stessi ma anche rendersi trasparenti. Lo ha riportato LetsGoDigital, che ha trovato in Rete un brevetto ottenuto dalla casa giapponese in questi giorni e riguardante proprio un dispositivo dal display ...

Sony brevetta uno Smartphone pieghevole e trasparente : Anche Sony potrebbe avere qualche novità da lanciare nel corso del prossimo anno, così come sembra suggerire un nuovo brevetto del produttore nipponico

Sony Xperia XZ3 - Smartphone top di gamma dal prezzo onesto con uno schermo spettacolare. L’ergonomia però non convince del tutto. : Gli smartphone Android top di gamma ormai hanno prezzi vicini alla soglia dei mille euro, ma se per voi sono troppi sappiate che Sony ha deciso di presidiare questa fascia con il concorrenziale Xperia XZ3. Il listino parte da 799 euro, ma online è facile trovarlo a 699 euro. Un prezzo inferiore rispetto al Google Pixel 3 XL, che a parità di dotazione chiede però 999 euro. Anche il Galaxy Note 9 e il Mate 20 Pro costano di più (oltre mille euro), ...

Smart TV Sony : quale comprare : Proseguiamo nella disamina dei migliori brands produttori di televisori intelligenti con un approfondimento dedicato agli Smart TV Sony. Anche la multinazionale giapponese infatti, si è ormai immessa stabilmente sul mercato degli Smart TV annunciando, già leggi di più...

Sony - vendite nel mercato Smartphone in caduta libera. I tempi di Sony-Ericsson sono lontani : Anno 2007, Sony-Ericsson svetta nella telefonia con utili superiori a Nokia. Anno 2018, Sony è fuori dalla top 5 dei produttori del settore mobile, l’ultima trimestrale conferma vendite dimezzate e il fatturato è in calo del 32%. Ma cosa è successo in questi 11 anni? Inizialmente nel 2002 con la collaborazione Sony-Ericsson i telefoni cellulari sono ancora semplici e con poche funzioni. Il gruppo nippo-svedese punta sul comparto ...

Xperia XZ3 - la prova di GQ. La qualità Sony finalmente in uno Smartphone : Nel corso di un anno Sony è il costruttore di smartphone che ha registrato la crescita più impetuosa. Non tanto in termini di vendite, ma piuttosto per quanto riguarda la qualità dei suoi prodotti. Sapevamo da anni che i giapponesi fossero al lavoro su un nuovo design e su un display che potesse sfruttare tutte le competenze tecniche dell’azienda in ambito tv, ma fino alla fine del 2017 continuavamo a definire Sony come l’eterna ...