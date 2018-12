Sky Uno | stasera la finalissima di Hell' s Kitchen Italia 2018 con Carlo Cracco

Masterchef All Stars al via su Sky Uno il 20 dicembre - i volti noti del cooking show si sfidano : ecco chi si sarà e chi no : Tutto è pronto per il ritorno del cooking show per eccellenza ma, prima, l'appuntamento è fissato per oggi, giovedì 20 dicembre, dalle 21:15 su SkyUno con il terzo spin-off, Masterchef All Stars. Quattro settimane, 16 concorrenti e volti noti del programma e un solo posto nell'olimpo del programma Sky e per il pubblico? Un vero e proprio regalo che i fan troveranno sotto l'albero e che potranno vivere fino al prossimo anno in compagnia di due ...

MasterChef All Stars - su Sky Uno la sfida definitiva con tutti gli chef più amati : Un nuovo linguaggio, nuovi personaggi e un nuovo modo di fare cucina in tv: in sette edizioni ad oggi, Masterchef ha contribuito a trasformare un piatto in un vero show televisivo. Negli anni, migliaia di semplici appassionati hanno tentato di entrare nel nuovo tempio della cucina italiana e solo i più promettenti hanno varcato la sua porta, affrontando numerose sfide per aggiudicarsi il titolo finale. Quest&r...

Replica X Factor 12 : finale visibile su Sky Uno oggi 14 dicembre : Ieri sera è andata in onda la finale di X Factor 2018, che ha avuto come vincitore Anastasio. La Replica sarà trasmessa oggi pomeriggio su Sky Uno mentre non è prevista la riproposizione in chiaro su TV8, nonostante la diretta di ieri. Il grande favorito della vigilia ha rispettato i pronostici, molte volte disattesi nelle precedenti edizioni (emblematico quanto successo lo scorso anno, con Lorenzo Licitra vincitore a sorpresa davanti ai ...

#XF12 – X Factor 12 – Finale del 13/12/2018 – In diretta su Sky Uno HD e TV8. Vince Anastasio. : Ed è il momento della Finale della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta su Sky Uno HD (canale 108 Sky e 311 DTT) e in chiaro su TV8. Al timone della versione italiana di uno dei talent show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Sono partiti in oltre 50.000, sono rimasti in dodici dopo le sette puntate di selezioni e, dopo sette appuntamenti in diretta, sono rimasti in quattro a coccolare il sogno di ...

X Factor 2018 - Finale (diretta Sky Uno - TV8 e Cielo) con Anastasio - Bowland - Luna e Naomi : Sono partiti in 40mila, in 12 hanno avuto accesso al Live e solo in 4 potranno esibirsi in uno dei templi dei big della musica, il Mediolanum Forum di Assago, nell’attesissima Finale di X Factor 2018 prodotta da Fr...

Masterchef All Stars Italia dal 20 dicembre su Sky Uno : ecco le vecchie glorie in gara nella prima edizione : Inizia ufficialmente il conto alla rovescia in attesa di Masterchef All Stars Italia che dal 20 dicembre prossimo andrà in onda nel prime time di Sky Uno prendendo il posto di X Factor. La prima edizione speciale del cooking show dei record metterà ai fornelli 16 fra i più talentuosi ex concorrenti. In giuria Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo mentre nelle varie puntate si alterneranno in giuria anche Joe Bastianich, Antonia Klugmann, ...

Domani la finale di #XF12 su Sky Uno - con il pensiero ai fatti di Corinaldo : «Ci sentiamo responsabili dei messaggi che trasmettiamo al nostro pubblico più giovane e proprio per questo durante la nostra finale ci sarà spazio anche per una riflessione sui fatti di Corinaldo». Le parole sono di Nils Hartmann, responsabile dei contenuti originali di Sky, che ha annunciato oggi un momento dedicato alla tragedia della discoteca Lanterna Azzurra, dove hanno perso la vita cinque giovanissimi e una ...

Record stagionale per X Factor su Sky Uno - semifinale più vista di sempre : Record stagionale di ascolti per la 7ª puntata live di X Factor 2018, il talent show prodotto da Fremantle: la semifinale più vista di sempre su Sky ha ottenuto ieri su Sky Uno/+1 una media di 1.342.659 spettatori (+18% rispetto alla scorso anno), con 2.404.767 spet...

#XF12 - La Semifinale stasera su Sky Uno con tema «Un Mare da Salvare» : Una temutissima doppia eliminazione – la prima per questa edizione - separa i 6 concorrenti rimasti in gara a X FACTOR 2018 dall’ambito palco della finale in programma al Mediolanum Forum di Assago il prossimo 13 dicembre. La Semifinale sarà dedicata al tema “Un Mare da salvare”, la campagna di Sky per la salvaguardia dei mari contro l’inquinamento da plastica, perché solo con ...

#XF12 – X Factor 12 – Puntata del 06/12/2018 – Il settimo Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : Lorenzo Licitra e Salmo. : Settima Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sette appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 50.000 a soli dodici, ...