Skam Italia vince su La Casa di Carta e L’Amica Geniale ed è la serie più amata dai

Skam Italia - l’ultima puntata e il finale della seconda stagione il 22 dicembre : esclusiva TimVision : Si rinnova il successo di SKAM Italia anche per la sua seconda stagione, che vedrà l’arrivo dell’ultima clip domani su SKAMItalia.it, e che ha già registrato un record di visualizzazioni: c’è grande attesa per il finale di questa stagione (ovviamente in attesa della terza). La serie, coprodotta da TimVision Production con Cross Productions e diretta da Ludovico Bessegato, sarà disponibile anche con l’ultimo episodio dal 22 dicembre su ...