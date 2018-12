Si spoglia in strada | fermata per atti osceni | aveva il reggiseno imbottito di cocaina

Grosseto - picchia e spoglia una donna per strada per stuprarla - lei si salva mordendogli la lingua : Una donna di 52 anni è stata picchiata e denudata dal suo aggressore, che ha cercato di violentarla, ma fortunatamente è riuscita a metterlo in fuga e a salvarsi dal tentativo di stupro e a farlo arrestare. La vicenda è accaduta nel tardo pomeriggio di giovedì 1 novembre a Grosseto. L'aggressore è, un giovane di 21 anni di origini egiziane e residente nella cittadina toscana.Continua a leggere