Si addormenta sul divano con il figlio neonato tra le braccia | il bimbo muore

Si addormenta sul divano col neonato di 4 settimane in braccio : il piccolo muore : David Hulley, un giovane papà di 25 anni di Stockport, ha vissuto una delle situazioni più drammatiche che si possano immaginare. L’uomo, stanco della vita da genitore cui non era abituato, si è addormentato sul divano con il figlio neonato di 4 settimane Karson Winter-Hulley. Ma, quando si è svegliato due ore dopo, ha trovato una orrenda sorpresa. Il bimbo aveva perso i sensi e, dopo essere stato portato in ospedale, è stato dichiarato ...