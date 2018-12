Shiffrin vince il gigante di Courhevel

Sci : Shiffrin vince anche parallelo di St.Moritz - azzurre in ombra : La coppa del mondo donne ripartirà ora e per la prima volta dalla val Gardena dove il 18 ed il 19 dicembre sono in programma una discesa ed un superG, recupero delle gare cancellate in Val d'Isère.

Sci alpino - vince sempre Mikaela Shiffrin! Battuta in finale Petra Vlhova nello slalom parallelo di St. Moritz. E’ fuga nella generale : Mikaela Shiffrin è sempre più “cannibale” e vince anche lo slalom parallelo di Sankt Moritz valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, il suo quinto trionfo in questa specialità, e diventa il successo numero 48 della sua incredibile carriera. La statunitense non smette di scrivere nuove pagine di storia dello sci a suon di vittorie e record, e in questa occasione conquista il successo in finale sulla slovacca Petra ...

Sci alpino - SuperG Sankt Moritz 2018 : Mikaela Shiffrin sa solo vincere e domina su Gut e Weirather - out Brignone e Fanchini : Non si ferma davvero più. Mikaela Shiffrin, dopo quanto fatto vedere a Lake Louise, concede il bis e vince anche il SuperGigante di Sankt Moritz, in Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. La statunitense, va ricordato, fino ad una settimana fa non aveva mai centrato un successo in questa disciplina e, in sette giorni, ne ha vinti addirittura due. A livello di classifica generale il suo strapotere è sempre più ampio, con ...

Sci Alpino – Supergigante - Shiffrin scrive la storia a Lake Louise : è la settima donna della storia a vincere in tutte le specialità : Mikaela Shiffrin conquista il Supergigante a Lake Louise e diventa la settima donna della storia a vincere in tutte le specialità Mikaela Shiffrin dà una nuova scossa alla storia dello sci Alpino femminile aggiudicandosi il Supergigante che ha chiuso la tre giorni di competizioni sulla Men’s Olympic di Lake Louise. La supercampionessa statunitense ha tolto lo zero nell’unica casella che ancora le mancava e con la 46sima ...

