Shiffrin vince il gigante di Courchevel

Sci - Shiffrin vince lo slalom gigante di Courchevel. Quarta la Brignone : Nonostante le condizioni climatiche avverse, la statunitense migliora il risultato della manche del mattino, dominata dalla Rebensburg, che si accontenta del posto d'onore finale

Sci : Shiffrin vince anche parallelo di St.Moritz - azzurre in ombra : La coppa del mondo donne ripartirà ora e per la prima volta dalla val Gardena dove il 18 ed il 19 dicembre sono in programma una discesa ed un superG, recupero delle gare cancellate in Val d'Isère.

Sci - Shiffrin inarrestabile : vince il Super G di St.Moritz : Secondo successo consecutivo in Super G per l'americana che ha battuto la beniamina di casa Gut, indietro le azzurre

Sci Alpino - Supergigante - Shiffrin scrive la storia a Lake Louise : è la settima donna della storia a vincere in tutte le specialità : Mikaela Shiffrin conquista il Supergigante a Lake Louise e diventa la settima donna della storia a vincere in tutte le specialità Mikaela Shiffrin dà una nuova scossa alla storia dello sci Alpino ...

