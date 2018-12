Sfruttate | vessate | malpagate | un Natale da inferno per le lavoratrici dei centri

espresso.repubblica

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Umiliate dai capi maschi. Costrette a orari incompatibili con la famiglia. In un settore in cui gli uomini sono quasi sempre i soli a far carriera. Ecco le storie delle dipendenti dei mall, sotto le feste Non fare figli non è una colpa, essere sottopagate sì " Italia alle donne! Serve al Pil e alle nascite "