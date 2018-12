Sette anni di clausole di salvaguardia | breve storia del salasso che pende sulle tasche

Vino : Cantine Settesoli - 60° anniversario all’insegna della solidarietà : Agrigento, 20 dic. (Labitalia) - Un Natale di festa per le persone in difficoltà per condividere u[...]

Bimbo di Sette anni seviziato dalla nuova moglie del padre : “Gli ha ustionato i genitali con l’acido” : Gli insegnanti di scuola elementare hanno notato gravi ustioni sul corpo del piccolo e hanno allertato suo padre: così è emersa l'agghiacciante storia di abusi di un Bimbo di sette anni da parte della nuova moglie del padre. La donna avrebbe sottoposto il bambino a indicibili torture, ustionandolo con la candeggina e legando un elastico attorno al pene del ragazzino per impedirgli di urinare.Continua a leggere

A Sette anni picchiata con una mazza di legno e sbattuta contro un muro : a processo i genitori

Crolla muro di Villa Mercede a San Lorenzo a Roma : danni a Sette auto e due moto : Boato nella notte a San Lorenzo: ha ceduto di schianto un lungo tratto del muro perimetrale di Villa Mercede lungo via dei Marrucini, nel quartiere di San Lorenzo a Roma, affollatissimo di giovani...

Oggi la sentenza per la morte di Martina Rossi avvenuta in Spagna Sette anni fa : Due giovani imputati: avrebbero tentato di violentarla e lei nella fuga sarebbe precipitata dal terrazzo dell'albergo

Carovana dei migranti - bimba di Sette anni muore disidratata al confine Usa : era sotto la custodia delle autorità : Una bambina di sette anni è morta mentre era sotto la custodia delle autorità americane al confine con il Messico. La bimba è morta per disidratazione e stanchezza. Lo riporta il Washington Post, ...

Padova - violenza sessuale sulla nipote di 10 anni : zio condannato a Sette anni e sei mesi : I fatti risalgono agli anni tra il 2013 e il 2014 e sarebbero avvenuti in un paese della provincia di Padova. Ora l'uomo, un quarantenne di origini romene a processo per violenza sessuale, è stato condannato a sette anni e sei mesi di reclusione. La nipote aveva parlato con la mamma, ma lei a quanto pare non aveva dato peso alle sue parole.Continua a leggere

Siria : ong - 560mila uccisi in Sette anni di guerra : ANSAmed, - BEIRUT, 10 DIC - Più di mezzo milione di morti: è il nuovo bilancio, fornito oggi dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria , Ondus, , delle violenze in Siria scoppiate nel ...

Roma - Pallotta : la crisi del settimo anno è cominciata Sette anni fa : Roma La temuta crisi del settimo anno sta investendo la Roma e il suo presidente James Pallotta, stanco di assistere ai continui tracolli sportivi, classifica povera della squadra, e politici, stadio,.

Visa firma accordo Sette anni con la UEFA per il calcio femminile : Roma, 6 dic., askanews, - UEFA e Visa hanno sottoscritto uno storico accordo su base pluriennale: la compagnia di pagamenti internazionali tecnologici diventa così il primo sponsor UEFA in assoluto ...

«Sette anni per progettare la fuga dalla prigione dorata» : il piano della principessa di Dubai : Pianificava l’evasione dalla sua prigione dorata da sette anni. Lo raccontano, per la prima volta, gli amici della «principessa» Sheikha Latifa bint Mohammed al-Maktoum, la figlia di Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, governatore di Dubai e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti. Di lei non ci sono più notizie, da quando, all’inizio di marzo, è stata catturata da uomini armati a circa 30 miglia al largo della costa dell’India, come ...

Scozia - a Sette anni invia lettera per il papà in Paradiso e la Posta la 'recapita' : Una storia delicata che, ben oltre la festività imminente, celebra il 'Natale' di un'umanità migliore e infonde speranza. Jase Hyndman è un bambino scozzese di sette anni: da quattro anni rimasto orfano di padre. A lui questo 'dettaglio' interessa fino a un certo punto. O meglio, per oltrepassare la perdita, nel giorno del compleanno del papà ha voluto festeggiarlo lo stesso. Per riuscirci, ha escogiato una trovata che appartiene solo alla ...

Schindler s List - 25 anni dopo il film da Sette Oscar di Steven Spielberg è ancora potente : Vissero di certo una serata di forti emozioni coloro che, il 30 novembre a Washington e il 1 dicembre a New York, venticinque anni fa assistettero alle prime proiezioni pubbliche di Schindler's List. ...

Sette anni dopo non c’è ancora un colpevole per l’omicidio del nostro collaboratore Syed Saleem : Syed Saleem Shahzad, come firmava i suoi articoli per AsiaTimes.com, con il Syed che in India e Pakistan indica la discendenza diretta dal Profeta, è morto a quasi 40 anni, massacrato di botte, probabilmente ucciso dai servizi segreti pachistani. Saleem qualche anno prima di crepare a Islamabad dopo un’intervista televisiva, aveva cominciato a coll...