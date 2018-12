Piergiorgio Odifreddi : "Se i politici sono eletti dagli elettori e il 90% degli elettori è stupido - anche il 90% dei politici sarà stupido" : Il matematico e divulgatore scientifico Piergiorgio Odifreddi torna a far parlare di sé, intervenendo ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta" condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Le parole di Odifreddi sono riservate ai numeri e, specificatamente, a quelli della recente manovra economica:Quando Di Maio comincia a lavorare alla manovra dice: 'non ci faremo condizionare dai ...

S&P - bond : sono i rischi geopolitici a preoccupare maggiormente gli investitori : La disputa commerciale sino-americana è diventata una delle maggiori preoccupazioni per gli investitori a reddito fisso, seconda solo al rischio politico europeo, la maggior parte del quale è legato ...

Autostrada Siracusa " Gela per la Cgil sono necessari prudenza e atti certi. E non le semplici parole dei politici : La Cgil, al di là delle parole del mondo della politica, chiede prudenza da una parte e fatti concreti dall'altra. Ecco il testo integrale. 'Leggiamo dalla stampa che l'assessore regionale alle ...

Berlusconi - Renzi - Salvini - Di Battista : i protagonisti del Gianni Schicchi di Puccini sono politici (tutti da ridere) : Esiste una prima più attesa della Prima, quella con la pi maiuscola, quella della sera di Sant’Ambrogio. Sarà sempre a Milano e di sicuro qui saranno tutti presenti: Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Matteo Renzi, Giorgia Meloni, Pierluigi Bersani, Alessandro Di Battista, Danilo Toninelli. Non si faranno fotografare in un palco reale né si accomoderanno in platea: saranno loro, al contrario, dirimpetto al pubblico a cantare, ciascuno ...

Maltempo - Picierno (Pd) vs Vittorio Feltri : “Non è vero che i politici sono tutti uguali”. “Vero - voi siete peggio” : Botta e risposta a L’Aria che Tira (La7) tra l’ex deputata del Pd, Pina Picierno, e il direttore di Libero, Vittorio Feltri, sull’emergenza Maltempo e sui condoni edilizi. Picierno critica duramente il ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “Vorrei che provassimo tutti un po’ di vergogna per la sua accusa. La colpa di quello che è successo non è degli “ambientalisti da salotto”, ma è di chi ...

Ma per i nostri politici i soldati sono solo boyscout : Caro presidente Giuseppe Conte, sarà sicuramente preso da questioni più urgenti, ma fra pochi giorni il nostro Paese celebra il 4 novembre. Non è solo la 'festa' delle Forze armate, ma anche il giorno ...

No Tap : esplode la protesta. Bruciate tessere e foto politici M5s : 'Non ci sono penali - Italia non firmò' : Contestano le promesse fatte in campagna elettorale di bloccare l'opera del gasdotto'. E nel Movimento il malumore aumenta. Emiliano parla di bugiardi spregiudicati -