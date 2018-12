scuolainforma

: Scuola, precariato ultime notizie: esito incontro Miur-delegazione precari del 20 dicembre - scuolainforma : Scuola, precariato ultime notizie: esito incontro Miur-delegazione precari del 20 dicembre - PasqualeVespa : Precari 36 mesi e ATA, Turi (UIL): soluzioni o risposta sarà dura - Orizzonte Scuola - orizzontescuola : Precariato, Mida: il governo deve prendere coscienza dei problemi della scuola -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Il sindacato Flc-Cgil ha riferito del presidio tenutosi ieri, giovedì 20, presso la sede del Ministero dell’Istruzione in Viale Trastevere, presidio a cui hanno partecipato i lavoratoridella, vale a dire i docenti diprimaria, infanzia e secondaria, personale ATA ed ex co.co.co., per la rivendicazione dei loro diritti. Il dottor Rocco Pinneri ha ricevuto unain rappresentanza dei lavoratori. Si è sottolineato come la presunta stabilizzazione si sia rivelata una destabilizzazione., la partita non è ancora chiusa ‘Ai rappresentati dell’Amministrazione – come si legge nella nota – sono state consegnate le ‘letterine di natale’ che le lavoratrici e i lavoratori hanno preparato per il Ministro Bussetti. Per Natale, un unico desiderio, il pieno riconoscimento dei loro diritti.’ Flc-Cgil ...