Sci alpino | Pagelle gigante Courchevel | Shiffrin torna e fa saltare il banco Brignone si

Sci alpino - Mikaela Shiffrin trionfa nello slalom gigante di Courchevel : Federica Brignone sfiora il podio : Shiffrin torna al trionfo in gigante sotto la neve di Courchevel, Brignone chiude quarta e resta al comando della classifica di specialità Il podio del gigante sfuma per prima volta nella stagione, ma Federica Brignone, con il quarto posto conquistato a Courchevel resta comunque in testa alla classifica di specialità con 230 punti. Su una pista che non ha mai amato e che non le ha mai portato fortuna, l’azzurra trova comunque un buon ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin fa 49 nel gigante di Courchevel. 4a Federica Brignone - sempre leader della specialità : In una gara difficile, con visbilità davvero ridotta e tanta neve che scende su Courchevel, Mikaela Shiffrin, col tempo totale di 1’49″81, riesce a dimostrare ancora una volta tutto il talento di cui è in possesso e vince lo slalom gigante di Coppa del Mondo disputato sulle montagne francesi. L’americana, seconda dopo la prima manche, supera di pochissimo la tedesca Viktoria Rebensburg: il divario è soli 14 centesimi. Terzo ...

Sci alpino - Sofia Goggia torna in pista il 2 gennaio dopo l'infortunio : Sofia Goggia torna in pista il 2 gennaio . Così ha comunicato in un incontro con la stampa avvenuto questa mattina a Milano per presentare il suo nuovo sponsor per il 2019: Fassi leader internazionale ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Courchevel 2018 in DIRETTA : seconda manche. Quante star a caccia di Rebensburg. Brignone tenta la rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello slalom Gigante femminile di Courchevel, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019. Dopo la prima manche comanda Viktoria Rebensburg, che ha chiuso in 1’02″18 sul tracciato disegnato dal proprio allenatore. Sarà una gara tesissima: la Rebensburg, Stephanie Brunner (USA), Mikaela Shiffrin (USA), Tessa Worley (Francia), Ragnild Mowinckel (Norvegia) e la ...

Sci alpino - Coppa Europa Zauchensee 2018 : tripletta austriaca in SuperG. Settimo Federico Paini : L’Austria fa il ruolo della padrona nel secondo SuperG maschile di Coppa Europa a Zauchensee. tripletta austriaca nella gara di casa con la vittoria di Stefan Babinsky davanti ai connazionali Daniel Hemetsberger e Christopher Neumayer, staccati rispettivamente di quattro e ventiquattro centesimi. Quarto posto per il francese Roy Piccard, che paga 46 centesimi dalla vetta, mentre non si ripete lo svizzero Gino Caviezel, vincitore nella gara ...

Sci alpino – Oggi donne in pista a Courchevel : alle 10.30 la prima manche del gigante : Si va in pista a Courchevel: la prima manche del gigante scatta alle 10.30, apre Tessa Worley, Federica Brignone partirà per quarta, torna la Shiffrin. Nove azzurre al via L’ultimo, quasi un mese fa a Killington, l’ha vinto Federica Brignone. L’azzurra, in testa alla classifica della specialità visto anche il secondo posto di Soelden, ci riprova Oggi a Courchevel, dove si terrà il terzo gigante della stagione. ...

