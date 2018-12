Sci alpino | Gigante femminile Courchevel 2018 in DIRETTA | Federica Brignone difende il

Sci alpino oggi - Gigante femminile Courchevel 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Francia a Courchevel. La gara francese segna il ritorno in pista delle gigantiste. Grande attesa per Federica Brignone che difende il suo ruolo di leader nella classifica di specialità, ma ovviamente il pronostico pende dalla parte di Mikaela Shiffrin. L’azzurra scatterà per quarta, dopo Wendy Holdener e prima di Viktoria Rebensburg. Ad aprire le danze sarà la francese Tessa Worley, ...

Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2018 : quando si svolge? Programma - orari e tv. Come vederlo in streaming : La Coppa del Mondo 2018/19 si avvicina alle festività natalizie e si fa un gradito regalo: lo speciale di Madonna di Campiglio di domani. Sulla splendida pista 3-Tre, il celebre “Canalone Miramonti” infatti, andrà in scena la tanto attesa gara tra i pali stretti, sotto le luci dei riflettori, per uno spettacolo davvero incredibile sulle nevi italiane. Questa gara, che non sempre è presente nel Programma della Coppa del Mondo, si ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher inizia a fare il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Domina Mikaela Shiffrin : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Gigante femminile Courchevel 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Venerdì 21 dicembre si disputerà il Gigante femminile di Courchevel, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo. Sulle nevi francesi andrà in scena un appuntamento imperdibile prima delle festività natalizie e l’Italia sogna in grande con Federica Brignone, tra le grandi favorite della vigilia. L’azzurra scatterà per quarta, dopo Wendy Holdener e prima di Viktoria Rebensburg. Ad aprire le danze sarà la francese ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia a Madonna di Campiglio. Quando Alberto Tomba era il re del Canalone Miramonti : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 sbarca a Madonna di Campiglio, uno degli scenari più affascinanti e storici del calendario del Circo Bianco. Sulla pista 3-Tre, andrà in scena il consueto slalom speciale ma, nelle varie annate, si sono corse gare in tutte le discipline, con i pali stretti a farla comunque da padrone. Andiamo a ripassare con la memoria tutti i precedenti della pista soprannominata “Canalone Miramonti” nella ...

Sci alpino - Pagelle Slalom Saalbach 2019 : Hirscher torna a dettare legge - Meillard sorprende - Moelgg si difende : Oggi si è disputato lo Slalom maschile di Saalbach, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulle nevi austriache si è imposto Marcel Hirscher davanti a Meillard e Kristoffersen. Di seguito le Pagelle degli atleti che si sono maggiormente messi in luce e degli italiani in gara. MARCEL Hirscher: 10. L’alieno è tornato, il fenomeno indiscusso dello sci mondiale si è ripreso prontamente dopo l’inattesa delusione del ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - gigantiste a Courchevel per il terzo appuntamento : le sensazioni delle azzurre : gigantiste a Courchevel per il terzo appuntamento di Cdm. Le sensazioni delle azzurre alla vigilia della sfida Giornata di sciata in pista per le nove gigantiste impegnate venerdì 21 dicembre allo “Stade Emile-Allais” di Courchevel, terzo impegno stagionale di Coppa del Mondo dopo quelli di Soelden e Killington. La prima manche è prevista alle ore 10.30, la seconda alle 13.30 con diretta tv su Raisport ed Eurosport, mentre ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - Hirscher fenomenale : suo lo slalom di Saalbach : Hirscher, riscatto immediato a Saalbach: lo slalom è suo. Moelgg ancora undicesimo, l’Italia festeggia la “prima volta” di Vinatzer La pausa di Marcel Hirscher è durata 24 ore. Il fuoriclasse austriaco si riscatta subito nello slalom di Saalbach, disputato per recuperare quello cancellato in Val d’Isère, dopo il sorprendente sesto posto del gigante. Domina la prima manche, poi rallenta un po’ nella ...

Sci alpino - Slalom Saalbach 2018 : Marcel Hirscher torna subito alla vittoria - nuovo podio per Meillard. 11° Moelgg - bene Vinatzer : Pronto riscatto di Marcel Hirscher. Dopo il sesto posto di ieri in gigante, il campione austriaco si è subito ripreso il gradino più alto del podio, vincendo lo Slalom di Saalbach e salendo a quota 63 nel numero dei successi in Coppa del Mondo. Hirscher aveva chiuso al comando nella prima manche, mentre nella seconda, nonostante una pista davvero ai limiti del praticabile, è riuscito a conservare parte del suo vantaggio, pur perdendo molto e ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Courchevel 2018 : le parole delle azzurre alla vigilia del Gigante - torna Laura Pirovano : Domani, venerdì 21 dicembre, a Courchevel (Francia) si disputerà il terzo appuntamento per quanto riguardo lo Slalom Gigante nella Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino femminile. La prima manche è in programma alle ore 10.30, mentre la seconda prenderà il via alle ore 13.30. L’Italia schiera una nutrita pattuglia con importanti ambizioni. La punta di diamante è sicuramente Federica Brignone, ma anche Marta Bassino, Irene ed Elena ...

Sci alpino - Coppa Europa Zauchensee 2018 : Gino Caviezel vince il SuperG maschile. Ottavo Alexander Prast : Lo svizzero Gino Caviezel ha vinto il SuperG di Coppa Europa a Zauchensee. Il velocista elvetico ha chiuso con il tempo di 1’10”02, precedendo di cinque centesimi il connazionale Stefan Rogentin e il francese Roy Piccard, entrambi secondi a pari merito. Distacchi davvero risicati tra gli atleti, visto che in quarta posizione a 9 centesimi ci sono i due austriaci Stefan Babinsky e Raphael Hasser, che si posizionano entrambi in quarta ...