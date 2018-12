Scambio Higuain-Morata | la pazza idea

"Milan e Chelsea verso lo Scambio Higuain-Morata" : Higuain in cambio di Morata? Sembrerebbe questa l'ipotesi in ballo dopo che il Chelsea è tornato a manifestare un forte interesse per l'attaccante del Milan, Gonzalo Higuain , per la finestra di ...

Milan - Higuain verso il Chelsea già a gennaio : pronto uno Scambio super [DETTAGLI] : Il Milan è reduce dal pareggio non entusiasmante contro il Bologna, nel complesso brutta prestazione della squadra di Gennaro Gattuso che però ha approfittato in chiave Champions League del passo falso della Lazio. La dirigenza nel frattempo inizia a muoversi per il mercato di gennaio, non solo piccoli innesti ma anche grandi operazioni per l’attacco. Maurizio Sarri è tornato alla carica per Gonzalo Higuain, il Pipita non sta ...

