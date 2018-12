Scambio di auguri in Vescovado Cordiale incontro prenatalizio | fra mons Giuseppe Zenti

veronaeconomia

: Il Presidente #Mattarella alla cerimonia per lo scambio degli #auguri di fine anno con i Rappresentanti delle Istit… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella alla cerimonia per lo scambio degli #auguri di fine anno con i Rappresentanti delle Istit… - princigallomich : VENERDI’ 21 DICEMBRE IL PRESIDENTE GATTA INCONTRA I GIORNALISTI PER IL TRADIZIONALE SCAMBIO DI AUGURI - umbriajournal_ : #Festa di #Natale dell'Angelana calcio al PalaEventi, scambio degli auguri -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Il sindaco Sboarina ha espresso accordo, sul tema responsabilità, evidenziando, come Giunta e Comune lavorino in tale quadro, facendo il meglio per la cittadinanza e l'urbe stessa, contribuendo, al ...