Sanremo | Maria De Filippi protagonista del Festival di Baglioni

Dure parole di Beppe Vessicchio contro Amici di Maria De Filippi e Sanremo : “Non si produce più” : Le parole di Beppe Vessicchio contro Amici di Maria De Filippi e Sanremo non conoscono mezze misure. Lo storico docente del talent e direttore d'orchestra ha voluto dire la sua sulla situazione talent e festival, al quale non è certo di partecipare. "Amici non è più lo stesso degli inizi. In quanto a numeri, va bene. Solo, trovo sia un po’ di tempo che non produce più niente, che vive una sorta di stanchezza" Queste le parole di Beppe ...

Einar Ortiz è fra i 24 finalisti di Sanremo Giovani che si contenderanno i 2 posti liberi per partecipare al Festival di Sanremo, ma qualcosa potrebbe andargli storto. Secondo quanto riportato da Blogo, infatti,...

Sanremo GIOVANI 2018 - I FINALISTI/ Tra i cantanti Einar - ex allievo di Amici di Maria De Filippi - IlSussidiario.net : SANREMO GIOVANI 2018, i FINALISTI: tra i 24 artisti in sfida per conquistare due osti tra i Big al Festiva, spuntano La Rua ed Einar Ortiz.

Amici 2019 - Giordana Angi e Alessandro Casillo : da Sanremosocial al talent di Maria De Filippi : Amici 2019 è motivo di incontro per due ragazzi che sei anni prima si erano scontrati in un’altra manifestazione canora: Sanremosocial. Giordana Angi e Alessandro Casillo, nuovi alunni del talent di Maria De Filippi, in realtà si conoscono bene: hanno avuto modo di trovarsi già, l’uno contro l’altra, in una manifestazione canora di rilievo come quella sanremese. Giordana Angi e Alessandro Casillo: noi due, dal Festival ad Amici Sei anni fa, nel ...