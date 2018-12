Sanremo | Federico Angelucci | ' Ripescaggio il più bel regalo di Natale'

Sanremo Giovani - Federico Angelucci : «Il ripescaggio? Il più bel regalo di Natale che potessi desiderare» : ' Sono emozionatissimo . Quest'anno Babbo Natale mi ha fatto un bel regalo, oltre a Tale e Quale , venire a Sanremo all'ultimo. Sono emozionato e felicissimo come non mai'. Così Federico Angelucci , a ...

Federico Angelucci : in gara con L’uomo che verrà a Sanremo Giovani 2018 (VIDEO) : Federico Angelucci è in gara a Sanremo Giovani 2018 con la sua canzone L’uomo che verrà, dopo essere stato scartato dalla fase conclusiva del casting. Lo abbiamo visto l’anno scorso a Tale e Quale Show, per la fase del Torneo in cui è riuscito a distinguersi grazie a tante esibizioni interessanti. Ed è arrivato il momento di conoscere meglio Federico Angelucci prima di vederlo nella kermesse: scopri biografia, età, vita privata e ...

Festival di Sanremo : tra i Giovani esclusa Laura Ciriaco - al suo posto Federico Angelucci : Sanremo 2019 inizia con una polemica: a pochi giorni dalla messa in onda delle due puntate dedicate alla gara dei "Giovani", la commissione del Festival ha squalificato una concorrente perché la sua canzone risulta troppo simile ad un'altra. Laura Ciriaco, dunque, è costretta a lasciare la gara ancor prima del suo inizio: al suo posto è stato contattato Federico Angelucci, vincitore di Amici di Maria De Filippi e di Tale e Quale Show. Sanremo ...

Sanremo Giovani : Laura Ciriaco esclusa. Al suo posto Federico Angelucci : Laura Ciriaco L’esclusione è arrivata. A pochi giorni dalle prime serate del 20 e 21 dicembre, la cantante Laura Ciriaco deve rinunciare al palcoscenico di Sanremo Giovani a causa di una canzone che non rispecchia il requisito di novità, condicio sine qua non per la partecipazione alla gara. Di poco fa l’ufficializzazione della decisione da parte della Rai con un comunicato: “L’Organizzazione del Festival-Direzione di Rai1, ...

Testo e video Non pensarci di Federico Baroni per Sanremo Giovani - una riflessione ad alta voce su una relazione conclusa : Federico Baroni è uno dei 69 artisti selezionati per Sanremo Giovani. Presenta il brano Non pensarci in vista della partecipazione al prossimo Festival di Sanremo e solo martedì 27 novembre in diretta su Radio2 scopriremo se la sua canzone avrà convinto la commissione artistica della kermesse al punto da guadagnare un posto nel programma di dicembre. Sanremo, infatti, quest'anno si sdoppia: a dicembre ci sarà una settimana di Sanremo Giovani ...

Sanremo Giovani - tra i 69 artisti scelti tanti ex di Amici : dai La Rua a Einar Ortiz - da Federico Angelucci a Zic : Il momento topico si avvicina per Sanremo Giovani che presto prenderà forma proprio sotto gli occhi attenti dei giudici che selezioneranno e affideranno i 24 posti finali del concorso per la grande sfida in diretta su Rai1 prevista per il 20 e 21 dicembre. Lunedì 12 novembre, infatti, nella storica sede di Rai Radio in Via Asiago a Roma, si terranno le audizioni dei 69 artisti che la Commissione Musicale del Festival, presieduta dal direttore ...