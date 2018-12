Sanremo | annunciati i nomi dei primi artisti in gara | ci sono Ultimo e Nek

Blastingnews

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Diverse ore fastati resi noti ideicantanti Big che prenderanno parte alla tanto attesadella canzone italiana, la kermesse made in Italy conosciuta come Festival di, che riaprirà i battenti a partire dal prossimo febbraio. Idei Big che presenzieranno al Teatro Aristonstati comunicati in occasione della prima serata diGiovani, andata in onda lo scorso 20 dicembre, che ha decretato la vittoria di Einar Ortiz nella sezione Giovani Proposte.e idegliammessi Nella serata tra giovedì e venerdì, è avvenuta la messa in onda del primo appuntamento televisivo di 'Giovani', che ha decretato il vincitore nella sezione Nuove Proposte e ha riservato al pubblico di casa Rai l'ufficializzazione dei cantanti Big che concorreranno per la vittoria del Festival di2019.I telespettatori hanno ...